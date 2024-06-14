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ПОЛІТИКА

Пентагон продовжив контракт з SpaceX на надання послуг Starlink в Україні до листопада

14 червня 2024, 16:59
Пентагон продовжив контракт з SpaceX на надання послуг Starlink в Україні до листопада
Фото: Ars Technica
Україна з початку повномасштабного вторгнення використовує Starlink для критично важливого зв’язку на фронті.

Пентагон продовжив контракт зі SpaceX Ілона Маска про надання інтернет-послуг Starlink в Україні ще на шість місяців, до 30 листопада. Вартість угоди $14,1 млн

Про це повідомила прессекретар Командування космічних систем Бонні Пойндекстер, пише Bloomberg.

Україна з початку повномасштабного вторгнення використовує Starlink для критично важливого зв’язку на фронті, а також для забезпечення потреб цивільного населення. Станом на кінець 2022 року офіційні особи звітували, що Україна отримала 10 000 терміналів Starlink.

Невдовзі після цього Ілон Маск почав погрожувати, що припинить фінансову підтримку Starlink в Україні — через великі витрати для SpaceX. Мільярдер також заявляв, що його супутники не призначені для військового використання, і висловлював побоювання щодо "ескалації конфлікту".

Зрештою у 2023 році Пентагон підписав окремий контракт зі SpaceX щодо забезпечення послуги супутникового інтернету для України на $23 мільйони, нинішнє подовження збільшує суму угоди до майже $40 млн загалом. Також у Міноборони США є угода з Маском щодо запуску військових супутників

ПентагонSpaceXstarlinkвійна в Україні

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