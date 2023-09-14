Пентагон створив нову команду в Україні для моніторингу використання допомоги США

Дедалі більше республіканців вимагають посилення нагляду, хоча ці заклики не є одностайними.

Пентагон створює нову команду в Україні для моніторингу допомоги Києву з боку США у сфері безпеки, оскільки все більше республіканських законодавців закликають посилити нагляд за тим, як використовуються кошти.

Про це повідомляє CNN.

Генеральний інспектор Міністерства оборони США заявив, що високопоставлений представник Штатів розпочав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу.

Персонал, який базуватиметься у посольстві США у Києві, здійснюватиме моніторинг американської допомоги, яка з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена склала понад 43,7 мільярда доларів.

За словами речниці генерального інспектора Меган Рід, це буде перший випадок, коли співробітники інспекції перебуватимуть в Україні з моменту вторгнення росії в лютому 2022 року.

Створення нової команди відбувається у критичний час для допомоги Україні. Адміністрація Байдена нещодавно звернулася до Конгресу з проханням про виділення додаткових 24 мільярдів доларів, у тому числі 13 мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки, оскільки президент та інші високопосадовці адміністрації пообіцяли продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде потрібно".

Але деякі все більш скептично налаштовані республіканці ставлять питання про те, наскільки реальною є двопартійна підтримка таких значних сум допомоги. Дедалі більше республіканців почали ставити під сумнів витрачання мільярдів доларів на допомогу Україні і закликають до посилення нагляду.

Хоча заклики республіканців до посилення контролю не є одностайними. Лідер Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл нещодавно заявив, що є "безпрецедентне розуміння того, як майже 30 типів західних систем озброєнь і транспортних засобів використовуються Україною, часто аж до серійних номерів".

Пентагон покращив свої можливості контролю за передачею зброї та обладнання в Україну завдяки аташе з питань оборони в Києві та створенню Групи сприяння безпеці в Україні, але військовим було важко ефективно контролювати поставки, коли почалася війна.

У звіті генерального інспектора Міністерства оборони США, отриманому CNN, попереджається, що здатність Вашингтона контролювати мільярди доларів допомоги, які надходять в Україну, зіштовхувалася з "проблемами" через обмежену присутність США. Протягом перших шести місяців війни Управління оборонного співробітництва в Києві "не зміг провести необхідний моніторинг [кінцевого використання]" військового обладнання, наданого Україні.

У звіті, датованому жовтнем 2022 року, підкреслюється, наскільки складно було для США відстежувати величезну кількість зброї, боєприпасів та обладнання в перші місяці війни. Злочинці, бійці-добровольці і торговці зброєю намагалися викрасти частину наданої Заходом зброї і техніки, перш ніж її вилучала українська розвідка, йдеться у звіті.