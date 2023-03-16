Переговори про вступ України до ЄС можуть початися у червні

Європейські політики закликали союз до дій. З відповідним закликом виступили 139 європейських політиків і лідерів думок.

Відомі європейські політики, науковці та діячі культури направили спільне звернення до глав держав та урядів 27 країн Євросоюзу із закликом розпочати переговори про вступ України до ЄС у червні 2023 року.

Про це пише "Європейська правда".

"Українці борються за свою і нашу свободу і щодня платять за це високу ціну у вигляді людських життів і руйнування своєї країни. У цьому контексті ми вважаємо, що будь-яке відтермінування з боку країн ЄС офіційного відкриття переговорів про вступ після червня 2023 року було б неприйнятним з політичної, людської та моральної точки зору", - йдеться у листі, який написали європейські лідери думок.

У ньому йдеться про те, що у червні 2022 року ЄС нарешті надав Україні статус кандидата на вступ, тож це можна назвати перемогою над величезним опором та побоюваннями, які тривалий час культивувалися російською "м'якою силою" на Заході.

"Сьогодні є всі підстави вважати, що сили, які вороже ставляться до швидкого вступу України до ЄС, знову запрацювали. Як інакше можна розцінювати заяви президентки Єврокомісії, яка, звертаючись до президента Зеленського, нещодавно сказала, що "між теперішнім часом і цим світлим майбутнім може бути важка дорога", - йдеться у зверненні.

Автори визнають, що попри сміливі реформи, які тривають, незважаючи на повномасштабну війну, Україні потрібно буде зробити більше для викорінення корупції. Водночас вони наголошують, що низка країн-членів ЄС досі не зробили жодних серйозних кроків для притягнення до відповідальності власних громадян, які були політично, інтелектуально чи фінансово корумповані російським режимом.

"Для того щоб розвіяти будь-яку двозначність, давайте чітко визначимо, що мова йде не про створення преференційних умов вступу для України, а, дуже просто, про рішення про початок переговорів. Таким чином, будь-які бюрократичні аргументи, такі як необхідність дочекатися звіту Комісії, який має бути оприлюднений восени наступного року, є політично неприйнятними", - наголошується у листі.