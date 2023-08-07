Матеріали:
Теми:

Переговори у Джидді дали Україні можливість напряму поговорити з країнами, що мають зв’язки з росією – NYT

07 серпня 2023, 16:33
Переговори у Джидді дали Україні можливість напряму поговорити з країнами, що мають зв’язки з росією – NYT
Джерело: .ukrinform
Україна на них отримала шанс напряму звернутися до представників країн, які намагаються дистанціюватися від війни.

Минулими вихідними в Саудівській Аравії відбулися переговори про війну рф проти України вищих високопосадовців із понад 40 країн, деякі з яких, зокрема, Індія та Китай, мають тісні зв’язки з росією.

Про це пише  New York Times.

Видання зазначає, що якщо Україні вдасться заручитися підтримкою хоча б деяких з них, це ще більше ізолює росію.

"Проблиском прогресу" NYT називає участь у цьому саміті Китаю, який не брав участі в попередніх переговорах у червні. Китай вже дав зрозуміти, що він готовий взяти участь у третьому раунді переговорів, який може передувати зустрічі глав держав, повідомив виданню чиновник з ЄС.

У статті зазначчається, що зустріч у Джидді була зосереджена на деяких елементах плану президента України Володимира Зеленського. За словами європейського чиновника, її учасники погодилися створити робочі групи для вирішення таких питань, як глобальна продовольча безпека, ядерна безпека, екологічна безпека, гуманітарна допомога, звільнення військовополонених і повернення дітей, розлучених зі своїми родинами.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак за останні два дні провів двосторонні зустрічі з представниками понад 30 країн, зокрема США, Великої Британії, Німеччини, Туреччини, Південної Кореї, Саудівської Аравії та Південної Африки. Про зустріч з представниками Китаю чи Індії він не повідомляв.

війна в Україніпереговори з рфросія окупантиДжидда

Останні матеріали

Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Cуспільство
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 16:05
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Політика
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 11:06
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 09:34
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
Політика
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
04 серпня 2023, 08:51
путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється