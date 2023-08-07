Переговори у Джидді дали Україні можливість напряму поговорити з країнами, що мають зв’язки з росією – NYT

Україна на них отримала шанс напряму звернутися до представників країн, які намагаються дистанціюватися від війни.

Минулими вихідними в Саудівській Аравії відбулися переговори про війну рф проти України вищих високопосадовців із понад 40 країн, деякі з яких, зокрема, Індія та Китай, мають тісні зв’язки з росією. Про це пише New York Times.

Видання зазначає, що якщо Україні вдасться заручитися підтримкою хоча б деяких з них, це ще більше ізолює росію.

"Проблиском прогресу" NYT називає участь у цьому саміті Китаю, який не брав участі в попередніх переговорах у червні. Китай вже дав зрозуміти, що він готовий взяти участь у третьому раунді переговорів, який може передувати зустрічі глав держав, повідомив виданню чиновник з ЄС.

У статті зазначчається, що зустріч у Джидді була зосереджена на деяких елементах плану президента України Володимира Зеленського. За словами європейського чиновника, її учасники погодилися створити робочі групи для вирішення таких питань, як глобальна продовольча безпека, ядерна безпека, екологічна безпека, гуманітарна допомога, звільнення військовополонених і повернення дітей, розлучених зі своїми родинами.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак за останні два дні провів двосторонні зустрічі з представниками понад 30 країн, зокрема США, Великої Британії, Німеччини, Туреччини, Південної Кореї, Саудівської Аравії та Південної Африки. Про зустріч з представниками Китаю чи Індії він не повідомляв.