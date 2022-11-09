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Переговори з росією неможливі, ніхто не вірить, що вони дотримуватимуться обіцянок - Зеленський

Спочатку потрібно, щоб рф покинула українські території та перестала поводитися як терорист, а тоді можна буде говорити про дипломатію
Переговори з росією неможливі, ніхто не вірить, що вони дотримуватимуться обіцянок - Зеленський Фото: з вільних джерел

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що наразі жодні переговори з рф щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій.

Про це глава держави заявив під час панельної дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє сайт президента

"Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть", - підкреслив Президент

 Зеленський наголосив, що у випадку з російською стороною немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуть своїх обіцянок.

"Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Вони нерукостислі", – сказав він.

Як зауважив президент, спочатку потрібно, щоб рф покинула українські території та перестала поводитися як терорист, а тоді можна буде говорити про дипломатію.

"Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки", – пояснив Зеленський. 

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11 09 2022 11:51
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