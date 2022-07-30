Перша леді України відреагувала на негативні коментарі щодо фотосесії для Vogue

Реакцію вона висловила в інтерв‘ю, яке транслювалося в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Це ж не вперше в мене. Я вже починаю до цього звикати. Розумію, що кожна людина має право на свою думку. Демократія – вона і є демократія. Кожен може висловлювати свою думку. Можливо, мені дещо іноді неприємна форма, в якій вона висловлюється, але це мої емоції", – сказала Зеленська.

Фото: Vogue

Дружина Президента зауважила, що з естетичної точки зору може щось подобатися, щось не подобатися, але, на її думку, світлини в Vogue лише додадуть балів Україні на міжнародній арені, оскільки це видання читають мільйони людей у світі.

"Я б хотіла подивитися на людину, яка б відмовила Ені Лейбовіц, якби вона їй запропонувала фотографуватися… Ми передивлялися концепцію, але ж до кінця ти не можеш знати, як це буде. Коли тебе особисто запрошує Анна Вінтур (головна редакторка Vogue - ред.), а потім додає, що буде знімати Ені Лейбовіц, не варто відмовлятися", - додала Зеленська.

Окрім того, перша леді зазначила, що не вперше думки західних експертів та українців щодо фотографій розходяться. "Авжеж, це нормально. Ми маємо про себе говорити відверто. Тому я з розумінням ставлюся до такої ситуації", – підкреслила вона.