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Перша леді України відреагувала на негативні коментарі щодо фотосесії для Vogue

"Я б хотіла подивитися на людину, яка б відмовила Ені Лейбовіц, якби вона їй запропонувала фотографуватися…"
Перша леді України Олена Зеленська відреагувала на негативні коментарі українців щодо її фотосесії для видання Vogue.
Перша леді України відреагувала на негативні коментарі щодо фотосесії для Vogue Фото: ANNIE LEIBOVITZ, Vogue

Реакцію вона висловила в інтерв‘ю, яке транслювалося в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Це ж не вперше в мене. Я вже починаю до цього звикати. Розумію, що кожна людина має право на свою думку. Демократія – вона і є демократія. Кожен може висловлювати свою думку. Можливо, мені дещо іноді неприємна форма, в якій вона висловлюється, але це мої емоції", – сказала Зеленська.

 

Фото: Vogue

Дружина Президента зауважила, що з естетичної точки зору може щось подобатися, щось не подобатися, але, на її думку, світлини в Vogue лише додадуть балів Україні на міжнародній арені, оскільки це видання читають мільйони людей у світі.

"Я б хотіла подивитися на людину, яка б відмовила Ені Лейбовіц, якби вона їй запропонувала фотографуватися… Ми передивлялися концепцію, але ж до кінця ти не можеш знати, як це буде. Коли тебе особисто запрошує Анна Вінтур (головна редакторка Vogue - ред.), а потім додає, що буде знімати Ені Лейбовіц, не варто відмовлятися", - додала Зеленська.

Окрім того, перша леді зазначила, що не вперше думки західних експертів та українців щодо фотографій розходяться. "Авжеж, це нормально. Ми маємо про себе говорити відверто. Тому я з розумінням ставлюся до такої ситуації", – підкреслила вона.

Фото: Annie Leibovitz, Vogue

Водночас Зеленська розповіла, що її фотосесія тривала кілька годин, а фотосесія Президента України Володимира Зеленського - 15-20 хвилин, оскільки більше часу він не мав. Вона також прокоментувала спільні світлини з чоловіком: "На щастя, ми один одного відчуваємо. Нам не потрібно щось грати, щоб вийшло гарне фото".

 

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30 07 2022 17:38
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