Перша леді України відреагувала на негативні коментарі щодо фотосесії для Vogue
Реакцію вона висловила в інтерв‘ю, яке транслювалося в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Це ж не вперше в мене. Я вже починаю до цього звикати. Розумію, що кожна людина має право на свою думку. Демократія – вона і є демократія. Кожен може висловлювати свою думку. Можливо, мені дещо іноді неприємна форма, в якій вона висловлюється, але це мої емоції", – сказала Зеленська.
Фото: Vogue
Дружина Президента зауважила, що з естетичної точки зору може щось подобатися, щось не подобатися, але, на її думку, світлини в Vogue лише додадуть балів Україні на міжнародній арені, оскільки це видання читають мільйони людей у світі.
"Я б хотіла подивитися на людину, яка б відмовила Ені Лейбовіц, якби вона їй запропонувала фотографуватися… Ми передивлялися концепцію, але ж до кінця ти не можеш знати, як це буде. Коли тебе особисто запрошує Анна Вінтур (головна редакторка Vogue - ред.), а потім додає, що буде знімати Ені Лейбовіц, не варто відмовлятися", - додала Зеленська.
Окрім того, перша леді зазначила, що не вперше думки західних експертів та українців щодо фотографій розходяться. "Авжеж, це нормально. Ми маємо про себе говорити відверто. Тому я з розумінням ставлюся до такої ситуації", – підкреслила вона.
Фото: Annie Leibovitz, Vogue
Водночас Зеленська розповіла, що її фотосесія тривала кілька годин, а фотосесія Президента України Володимира Зеленського - 15-20 хвилин, оскільки більше часу він не мав. Вона також прокоментувала спільні світлини з чоловіком: "На щастя, ми один одного відчуваємо. Нам не потрібно щось грати, щоб вийшло гарне фото".
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