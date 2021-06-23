Першій африканській країні заплатили за захист тропічних лісів
Як пише ВВС, підтримувана Організацією Об’єднаних Націй Центральноафриканська лісова ініціатива (Cafi) від Норвегії надала Габону понад 17 млн доларів, зазначає "Громадське". Це перший транш угоди на 150 млн доларів, укладеної у 2019 році.
Початковий внесок становить лише 0,1% річного ВВП Габону, проте міністр лісів Лі Вайт заявив ВВС, що це був "важливий перший крок".
За що така виплата?
Габону вдалося скоротити вирубку лісів і таким чином знизити викиди вуглецю у 2016 та 2017 роках у порівнянні з попереднім десятиліттям. Майже 90% території Габону вкрита лісами, які поглинають більше вуглецю, ніж викидає країна.
За останні роки влада Габону запустила низку варіантів охорони природи, зокрема створила 13 національних парків та проєкт боротьби з незаконною вирубкою лісу.
А проте країна хоче заробляти більше грошей на деревині й заявляє, що буде продовжувати потрохи вирубувати дерева, але переробляти сировину буде в себе на території.
А навіщо взагалі за це платити?
Як пояснив кореспондент ВВС Метт Макграт, протягом багатьох років багатші країни прагнули припинити вирубку лісів в Африці та інших регіонах, платячи біднішим країнам за захист своїх дерев. Цей підхід, як правило, не зумів зупинити вирубку дерев, тому ці нові результати з Габону він називає обнадійливими.
Старі дерева росту Габону є критично важливими для світу, оскільки вони містять більше вуглецю, ніж подібні ліси в Амазонці. В країні також мешкають приблизно 60% лісових слонів Африки.
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