Пес Джо Байдена за рік 24 рази вкусив агентів Секретної Служби – The Telegraph

Одному з агентів знадобилося накласти шість швів після укусу Коммандера, якого вислали з Білого дому в жовтні минулого року.

Про це пише британська газета The Telegraph.

Собака Джо Байдена Коммандер був причетний до щонайменше 24 випадків укусів протягом 12 місяців.

Дворічну німецьку вівчарку виселили з Білого дому в жовтні минулого року і відправили ​​в невідоме місце.

Під час одного з запит стало відомо, що сотні документів показали, що поведінка собаки викликала тривогу серед співробітників Секретної служби, які охороняли президента США.

"Нещодавні укуси собак змусили нас скорегувати нашу оперативну тактиe, так, коли пес був, то йому дайте багато місця", - йдеться в одному з електронних листів.

Агентам сказали бути "креативними, щоб забезпечити їх особисту безпеку".

Якось в президентському будинку на пляжі в Рехобот-Біч у штаті Делавер агент Секретної служби був покусаний, коли гуляв у дворі. Рана була важка і відкрита. Агент втратив значну кількість крові і йому наклали шість швів.

Крім того, ще 10 випадків потребували медичної допомоги іншим агентам.

Коммандер прибув до Білого дому цуценям в 2021 році. Його подарував молодший брат Байдена Джеймс.

Він став другим псом Байденів, якого вигнали. Так, ще одну німецьку віввчаку Мейджора відправили жити до друзів у Делавер.

Він укусив когось під час прогулянки в березні 2021 року, а через кілька тижнів після інциденту вкусив ще одного члена служби безпеки.

Тоді команда Білого дому заявила, що Мейджор ще звикає до нового оточення.

Американський лідер наполягав, що Мейджор, якого врятували з притулку для тварин у 2018 році, був милим песиком.

Коли Байдена обрали президентом, він зламав ногу під час гри з Мейджором у Делавері і йому довелося кілька місяців носити спеціальний черевик.

Презилент США вважав, що некерована поведінка собак була спровокована стресовою обстановкою в Білому домі.

Ще один пес Чемп, який завжди вважався більш слухняним, помер у 2021 році у віці 13 років.

Домашні тварини є давньою традицією в Білому домі.

Наприклад, у Білла Клінтона був кіт у смокінгу на ім'я Сокс.

Сім'я Обам купила собаку на прізвисько Бо.

Хоча собаки і найпоширеніші домашні тварини Булого Дому, але були інші посадовці, які мали більш екзотичні смаки: Джон Квінсі Адамс і Бенджамін Гаррісон тримали алігаторів. У Мартіна Ван Бурена було двож тигренят, ау Вільяма Генрі Гарріса була корова. Авраам Лінкольн мав великий звіринець: свиню, двох кіз, пару собак, індичку і коня. Але ніхто не міг зрівнятися з Теодором Рузвельтом, у якого було понад 40 домашніх тварин - змія, морські свинки, кілька собак і ящірка Білл.