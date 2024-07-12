Байден заявив, що союзники скоротять інвестиції в Китай через політику щодо росії

Коментарі президента США стали черговою хвилею критики на адресу Пекіна.

Президент США Джо Байден заявив, що європейські союзники готові скоротити інвестиції в Китай, якщо Пекін продовжить підтримувати росію. Попередження пролунало після того, як країни НАТО звинуватили Китай у сприянні війні рф проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Байден повторив, що Китай не постачає безпосередньо зброю москві, але президент США підкреслив, що Пекін не отримає фінансової вигоди, "якщо надаватиме рф інформацію й можливості".

"(Лідер Китаю — ред.) Сі Цзіньпін вважає, що Китай є достатньо великим ринком, аби привабити будь-яку країну, в тому числі європейські держави, інвестувати туди в обмін на зобов'язання з боку Європи", - сказав Байден на прес-конференції в четвер, 11 липня.

"Деякі з наших європейських друзів збираються згорнути свої інвестиції (якщо Китай продовжить допомогу рф)", - додав президент США.

Байден намагався використати прес-конференцію, щоб продемонструвати своє сильне лідерство.

"Немає жодного світового лідера, з яким би я не був готовий мати справу", - заявив президент США.

"Я маю справу з Сі прямо зараз - у мене з ним прямий контакт", - сказав Байден, не уточнивши, що це означає.

У комюніке саміту НАТО, який відбувся цього тижня, Китай названо "вирішальним чинником", що сприяє війні росії проти України. У заяві детально описані поставки товарів подвійного призначення з Китаю до рф.

Такі заяви з боку НАТО свідчать про розширення консенсусу між США та їхніми партнерами навколо того, що Пекін становить загрозу не лише в Азії, але й для європейської безпеки через підтримку росії. В останні роки європейські столиці - від Берліна до Лондона, Праги і Вільнюса - змінюють свою позицію щодо Китаю.

Пекін, тим часом, неодноразово стверджував, що не постачає зброю ні росії, ні Україні, і нібито "суворо контролює" експорт товарів подвійного призначення, звинувачуючи США та їхніх союзників у розпалюванні війни й запровадженні "незаконних односторонніх санкцій".

Результати опитування Торгово-промислової палати ЄС у Китаї, опубліковані в травні, показали, що європейські компанії втрачають інтерес до інвестицій в другу за величиною економіку світу. Лише 42% заявили про плани розширити свою діяльність у Китаї цього року — це найнижчий показник з початку спостережень у 2012 році.

Загалом, іноземні інвестиції в Китай сповільнюються. Згідно з даними, оприлюдненими китайським Міністерством торгівлі наприкінці червня, показник прямих іноземних інвестицій в країну знижувався 12 місяців поспіль, що підкреслює намагання Пекіна покращити свою привабливість для іноземних інвесторів.

Китаї розкритикували звинувачення НАТО у тому, що Пекін став "вирішальним фактором" у війні росії проти України. Речник міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь назвав твердження Альянсу "упередженими, наклепницькими та провокаційними" та назвав його "пережитком холодної війни".