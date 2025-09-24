Підозрюваного у замаху на Трампа у Флориді визнали винним

У суді він спробував проткнути себе ручкою

У США присяжні визнали 59-річного Раяна Веслі Рута винним у спробі вбивства президента Дональда Трампа торік у Флориді, коли той ще був одним із кандидатів на посаду.

Про це повідомило Міністерство юстиції США, також про те, що відбувалося у залі суду написало ABC News.

Присяжні визнали чоловіка винним за всіма пʼятьма висунутими кримінальними звинуваченнями:

замах на вбивство одного з головних кандидатів у президенти;

використання вогнепальної зброї для вчинення злочину;

напад на федерального офіцера;

зберігання вогнепальної зброї для вчинення злочину;

використанні пістолета із пошкодженим серійним номером.

За словами джерела ABC News, після винесення вироку, Рут намагався проткнути себе ручкою. Це залишило сліди на його шиї, але він не постраждав. Після того його силоміць вивели із зали суду. Остаточний вирок обвинуваченому винесуть 18 грудня. Йому загрожує довічне увʼязнення.

"Сьогоднішній обвинувальний вирок щодо потенційного вбивці Трампа Раяна Рута ілюструє зобов’язання Міністерства юстиції покарати тих, хто вчиняє політичне насильство", — заявила генеральна прокурорка США Памела Бонді.

Згідно з доказами, представленими на суді, тодішній спеціальний агент Секретної служби США Роберт Феркано, що патрулював одну лунку попереду президента на полі для гольфу, помітив, як Рут націлив гвинтівку на нього зі снайперського укриття. Агент побоюючись за своє життя та життя Трампа, відкрив вогонь по Руту, але той нібито втік.

Згодом правоохоронці знайшли заряджену гвинтівку з оптичним прицілом, магазин з додатковими патронами, сталеві броньові пластини та камеру, на місці де ховався нападник. Ще пізніше його затримали. Рут, який на суді представляв себе сам, попри відсутність юридичної освіти чи досвіду, під час своїх прикінцевих аргументів стверджував, що не мав наміру стріляти в Трампа та що йому бракує "здатності вбивати".

"У підсудного була найкраща можливість вистрілити в президента. Чому не було натиснуто на курок?" — сказав Рут у своєму 55-хвилинному виступі.

У короткій відповіді федеральний прокурор Джон Шиплі стверджував, що того слід визнати винним, оскільки він все ж таки вжив численних заходів для здійснення своєї ймовірної змови для вбивства, що ставить під сумнів головний аргумент Рута про те, що він не мав наміру насправді стріляти в Трампа. На його думку, обвинувачений — це "не мирна та не ненасильницька людина".