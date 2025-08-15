Підтримка республіканців щодо допомоги Україні зростає напередодні саміту

Це відбувається попри попередні заяви про небажання фінансувати подальшу підтримку.

Республіканці у Конгресі США все більше усвідомлюють, що Україні знадобиться новий великий пакет військової допомоги, незважаючи на минулорічні обіцянки віцепрезидента Джей Ді Венса не схвалювати подібні видатки, як це було у 2024 році.

Про це повідомляє американське видання The Hill. .

Деякі республіканці очікують, що війна в Україні затягнеться ще на кілька місяців, і готові підтримати виділення десятків мільярдів доларів, щоб забезпечити українських захисників необхідною зброєю для стримування наступу рф.

За словами одного з республіканських сенаторів, останніми тижнями спостерігається чітка зміна тону Дональда Трампа щодо війни та російської агресії.

"Подивіться, як змінилася риторика Трампа від стриманого ставлення до подальшої підтримки України і більш прихильних висловлювань про путіна до сьогоднішніх викликів путіну", - зазначив законодавець.

Він додав, що Трамп дедалі більше розуміє важливість успіху України і поразки путіна.

Республіканський соціолог Джим Маклафлін, який співпрацює з Трампом, наголосив, що більшість американців не хочуть бачити перемогу росії і вважають путіна ворогом.

"Очевидно, що американський народ підтримує Україну, і так має бути", - запевнив він.

Крім того, сенаторка Ліза Мурковскі (республіканка з Аляски) та демократка Джин Шахін запропонували новий пакет допомоги Україні на суму 54,6 млрд доларів. Цей крок привертає увагу на тлі активізації перемовин лідерів Конгресу щодо бюджету на 2026 фінансовий рік.

Консервативний республіканський стратег, який побажав залишитися анонімним, відзначив, що серед республіканців зростає впевненість у відкритості Трампа до нового пакета допомоги.

"Трамп не відкидає ідею виділення додаткових коштів Україні. Це частина політичних переговорів. Такі політики, як Мурковскі та Роджер Вікер, хочуть підтримати Україну, але дотримуватимуться вказівок Білого дому. Білий дім, ймовірно, відкритий до цього. Водночас можна очікувати опір від таких, як Ренд Пол", - зазначив стратег.