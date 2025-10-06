Пєсков заперечив використання супутникових даних Китаю для ударів по Україні

москва заявляє, що використовує лише власні ресурси для планування ударів по Україні.

У кремлі заявили, що росія нібито не використовує супутникові дані Китаю для обстрілів території України, оскільки має "достатньо власних ресурсів" для ведення війни.

Про це повідомив речник президента рф Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію української розвідки про можливу співпрацю Китаю та росії в обміні розвідувальними супутниковими даними.

"У нас є власні можливості, зокрема космічні, для виконання всіх завдань спеціальної військової операції," - сказав Пєсков, використовуючи риторику, якою в рф називають повномасштабну війну проти України.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що має докази використання росією китайських супутникових даних для коригування ударів по об’єктах на українській території, зокрема - об'єктах іноземних інвесторів.

Китайська сторона офіційно заперечила свою причетність. У відповідь на запит Укрінформу у МЗС КНР заявили, що їм "не відомо про надання розвідувальних даних росії", і додали, що Китай "дотримується об’єктивної позиції щодо конфлікту".

Водночас, за даними аналітичного ресурсу Мілітарний, під час масованого ракетно-дронового удару по заходу України 5 жовтня над регіоном були зафіксовані три китайські супутники SAR-серії Yaogan, здатні проводити оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку.

