Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пєсков заперечив використання супутникових даних Китаю для ударів по Україні

06 жовтня 2025, 18:09
Пєсков заперечив використання супутникових даних Китаю для ударів по Україні
Фото: РБК
москва заявляє, що використовує лише власні ресурси для планування ударів по Україні.

У кремлі заявили, що росія нібито не використовує супутникові дані Китаю для обстрілів території України, оскільки має "достатньо власних ресурсів" для ведення війни.

Про це повідомив речник президента рф Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію української розвідки про можливу співпрацю Китаю та росії в обміні розвідувальними супутниковими даними. 

"У нас є власні можливості, зокрема космічні, для виконання всіх завдань спеціальної військової операції," - сказав Пєсков, використовуючи риторику, якою в рф називають повномасштабну війну проти України.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що має докази використання росією китайських супутникових даних для коригування ударів по об’єктах на українській території, зокрема - об'єктах іноземних інвесторів.

Китайська сторона офіційно заперечила свою причетність. У відповідь на запит Укрінформу у МЗС КНР заявили, що їм "не відомо про надання розвідувальних даних росії", і додали, що Китай "дотримується об’єктивної позиції щодо конфлікту".

Водночас, за даними аналітичного ресурсу Мілітарний, під час масованого ракетно-дронового удару по заходу України 5 жовтня над регіоном були зафіксовані три китайські супутники SAR-серії Yaogan, здатні проводити оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку.

Днями ми повідомляли, що розвідувальні супутники Китаю пролітали над Львівщиною під час атаки рф

 
Росіявійнасупутники

Останні матеріали

Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу.
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу. "Тіньовий флот" рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється