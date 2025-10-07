Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Після атак українських дронів росія посилила безпеку ядерного полігону в Арктиці

07 жовтня 2025, 19:53
Після атак українських дронів росія посилила безпеку ядерного полігону в Арктиці
Фото: New Atlas
Україна добре обізнана про об'єкти на полігоні.

російська влада почала підвищувати безпеку найбільшого ядерного полігону на архіпелазі Нова Земля в Архангельській області після серії ударів українських дронів по енергетичних та військових об'єктах.

Про це повідомляє видання The Barents Observer, проаналізувавши супутникові знімки сервісу Google Earth від 14 серпня.

Знімки показують, що у селищі Північний, базі для забезпечення ядерних випробувань, де з 1950-х років провели сотні атомних вибухів, три ряди паливних цистерн покрили металевими захисними сітками. Цистерни постачають паливо для населеного пункту.

Як зазначає видання, сітки встановлені для запобігання прямому удару дронів по баках, що могло б спричинити вибух і займання пального. Це рішення стало частиною заходів безпеки на тлі посилення загроз з боку українських безпілотників.

Біля портового комплексу селища Північний, що розташоване більш ніж за 2500 км від України, у резервуарах зберігається бензин для транспорту, який використовується на ядерному полігоні на березі протоки Маточкін Шар.

Ближче до центру селища стоять великі цистерни з мазутом для опалення та електропостачання, які, як видно зі знімків, не накриті захисними сітками. Також сітками не закриті деякі резервуари для авіапалива на вертолітному майданчику поруч із Північним.

Сітки синього кольору схожі на ті, що накривають баки на інших військових об'єктах, наприклад на авіабазі Оленья на південь від Мурманська, яка вже піддавалася атакам українських дронів, зазначає видання.

На ядерному полігоні на Новій Землі справжніх випробувань ядерної зброї не проводили з 1990 року. Наразі в шахтному комплексі за три кілометри на південь від селища Північний проходять так звані підкритичні експерименти — випробування без ланцюгової реакції, які не призводять до вибуху. Крім того, у цьому районі вже є один тунель і будується другий, на випадок, якщо росія вирішить відновити ядерні випробування, повідомляє The Barents Observer.

Видання зазначає, що Україна добре обізнана про об'єкти на полігоні. В часи СРСР гірничодобувна бригада з України прокладала шахти в горах, де з 1964 по 1990 роки проводили підземні випробування ядерних бомб. У Північному навіть є готель під назвою Готель Україна.

війнаядерна зброядрониудари по рф

Останні матеріали

Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Політика
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 23:23
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Політика
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 16:14
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Cуспільство
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 22:01
Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу.
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу. "Тіньовий флот" рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється