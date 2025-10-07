Після атак українських дронів росія посилила безпеку ядерного полігону в Арктиці

Україна добре обізнана про об'єкти на полігоні.

російська влада почала підвищувати безпеку найбільшого ядерного полігону на архіпелазі Нова Земля в Архангельській області після серії ударів українських дронів по енергетичних та військових об'єктах.

Про це повідомляє видання The Barents Observer, проаналізувавши супутникові знімки сервісу Google Earth від 14 серпня.

Знімки показують, що у селищі Північний, базі для забезпечення ядерних випробувань, де з 1950-х років провели сотні атомних вибухів, три ряди паливних цистерн покрили металевими захисними сітками. Цистерни постачають паливо для населеного пункту.

Як зазначає видання, сітки встановлені для запобігання прямому удару дронів по баках, що могло б спричинити вибух і займання пального. Це рішення стало частиною заходів безпеки на тлі посилення загроз з боку українських безпілотників.

Біля портового комплексу селища Північний, що розташоване більш ніж за 2500 км від України, у резервуарах зберігається бензин для транспорту, який використовується на ядерному полігоні на березі протоки Маточкін Шар.

Ближче до центру селища стоять великі цистерни з мазутом для опалення та електропостачання, які, як видно зі знімків, не накриті захисними сітками. Також сітками не закриті деякі резервуари для авіапалива на вертолітному майданчику поруч із Північним.

Сітки синього кольору схожі на ті, що накривають баки на інших військових об'єктах, наприклад на авіабазі Оленья на південь від Мурманська, яка вже піддавалася атакам українських дронів, зазначає видання.

На ядерному полігоні на Новій Землі справжніх випробувань ядерної зброї не проводили з 1990 року. Наразі в шахтному комплексі за три кілометри на південь від селища Північний проходять так звані підкритичні експерименти — випробування без ланцюгової реакції, які не призводять до вибуху. Крім того, у цьому районі вже є один тунель і будується другий, на випадок, якщо росія вирішить відновити ядерні випробування, повідомляє The Barents Observer.

Видання зазначає, що Україна добре обізнана про об'єкти на полігоні. В часи СРСР гірничодобувна бригада з України прокладала шахти в горах, де з 1964 по 1990 роки проводили підземні випробування ядерних бомб. У Північному навіть є готель під назвою Готель Україна.