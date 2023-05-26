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ПОЛІТИКА

Після відходу з поста канцлера і вторгнення рф в Україну Меркель не визнала помилки і не принесла вибачення за них – WSJ

26 травня 2023, 16:48
Після відходу з поста канцлера і вторгнення рф в Україну Меркель не визнала помилки і не принесла вибачення за них – WSJ
Фото: з вільних джерел
Меркель не відреагувала, коли президент України Володимир Зеленський публічно запросив її в квітні минулого року відвідати Бучу.

Той факт, що Меркель поставили в один ряд з творцями сучасної Німеччини, змусив німецьке суспільство серйозно переглянути свою оцінку на перший погляд успішного 16-річного правління першої жінки-канцлера. Особливо в контексті російського вторгнення в Україну.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Меркель була ключовим архітектором угод, що поставили економіку Німеччини і її сусідів в залежність від імпорту енергоресурсів з росії. путінське вторгнення в Україну зруйнувало це стратегічне партнерство, змусивши Німеччину шукати нафту і природний газ в іншому місці, що обійшлося бізнесу, уряду і домогосподарствам величезними витратами", – зазначає видання.

Також тепер Меркель пригадали, що в роки її правління рік за роком урізалися оборонні бюджети. У день російського нападу на Україну командувач Бундесверу генерал-лейтенант Альфонс Майс заявив, що колись могутня армія Німеччини сьогодні настільки ослаблена, що вже нездатна відбити напад росії такого масштабу.

Особливо обурливим для німців сьогодні виглядає той факт, що після російської анексії Криму в 2014 році Меркель не тільки не відмовилася купувати енергоносії у кремля, але працювала над подвоєнням імпорту газу з росії. Багато німецьких експертів і навіть колишні соратники Меркель сьогодні вважають, що це саме по собі додало  путіну сміливості почати нове вторгнення вісім років по тому.

"На заході минулого року Меркель нагадала, що після анексії Криму путін сказав їй, що хоче зруйнувати Євросоюз. Але вона продовжувала просувати плани з будівництва газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на протести США. Уряд Меркель також схвалив продаж найбільших газосховищ Німеччини російській державній газовій компанії", - пише WSJ.

Видання констатує, що після відходу з поста канцлера і повномасштабного вторгнення рф в Україну Меркель не визнала помилки і не принесла вибачення за них.

"Меркель не відреагувала, коли президент України Володимир Зеленський публічно запросив її в квітні минулого року відвідати Бучу – місце військових злочинів росії, щоб побачити те, що він назвав результатами її політики поступок путіну", – зазначає газета.

Гірше того, у вересні, в одному з виступів, Меркель заявила, нібито її політичний наставник, об'єднувач Німеччини Гельмут Коль (нині покійний) не тільки підтримав би Україну, але "також подумав би про те, що зараз здається немислимим, просто неймовірним, а саме про те, як знову розвивати щось на зразок відносин з росією". Ця заява Меркель в Німеччині було сприйнято, щонайменше, як недоречне.

Ще однією стратегічною помилкою Меркель багато хто називає її рішення повністю відмовитися від ядерної енергетики, що якраз поетапно відбулося до сьогоднішнього дня. Рішення було прийнято як відповідь на катастрофу в японській Фукусімі, але в підсумку поставило Німеччину в ще більшу залежність від російського газу.

Саме Меркель прийнято вважати тією людиною, хто заблокував рух України і Грузії до членства в НАТО в 2008 році. Тоді вона наклала вето на заклик Адміністрації президента США Джорджа Буша прийняти ці дві країни в альянс. Це підтвердила Колишній співробітник Ради національної безпеки США і радник президента США По росії Фіона Хілл.

Після гібридного вторгнення рф в Україну в 2014 році Меркель очолила зусилля щодо швидкого врегулювання гострої фази конфлікту. Але, як зазначає WSJ, її зусилля в результаті лише розчарували Київ, оскільки ніякого істотного покарання за окупацію територій свого сусіда росія не понесла. 

WSJ зазначає, що цілий ряд експертів приходить саме до такого висновку: нездатність заходу встановити червоні лінії і триваюче економічне співробітництво з Німеччиною спонукали путіна зробити повномасштабну атаку в 2022 році. 

війнаМеркельПутін

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