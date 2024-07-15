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ПОЛІТИКА

Після замаху на главу Rheinmetall Німеччина має дати Україні Taurus – головна редакторка Bild

15 липня 2024, 14:36
Після замаху на главу Rheinmetall Німеччина має дати Україні Taurus – головна редакторка Bild
Джерело: dreamstime
Вона розкритикувала позицію Шольца, як "канцлера миру", назвавши її боягузливою. До рф потрібно застосувати силу.

За словами головної редакторки видання Маріон Хорн, тактика німецького уряду з тим, щоб "не дратувати російського президента", вже провалилася. У зв'язку з цим вона закликала Берлін дати Києву ту зброю, якої він потребує.

Після того, як на главу оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера було скоєно замах, Німеччина зобов'язана надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Такої думки дотримується головна редакторка видання BILD Маріон Хорн.

"путін повинен відчути, що його дії мають наслідки щоразу, як його ловлять на спробі вбити в нашій країні. І я очікую, що наш уряд тепер зробить усе, що в його силах, щоб покласти край залежності від розвідки США, — цитує ЗМІ слова Хорн. — Це означає повну технологічну і кадрову модернізацію спецслужб, щоб покласти край добровільній німецькій сліпоті". 

Вона наголосила, що на саміті НАТО у Вашингтоні канцлер Олаф Шольц погодився, що росія є головним супротивником, але вдома політик продовжує дотримуватися позиції, що він — "канцлер миру". Спікерка назвала це боягузтвом, наголошуючи, що миру хочуть усі, але у випадку з рф досягти його можна лише з позиції сили. 

"Заяче боягузтво Німеччини путін не сприймає всерйоз. Але Шольц і СДПН все ще застрягли у вчора, — вважає Хорн. — Вчиняючи так, вони піддають ризику нашу безпеку і свободу в Європі. Я не хочу прокинутися в країні, де при владі путін. І мої діти теж. Навіть 10% умиротворення — це на 10% більше, ніж потрібно". 

Нагадаємо, США і Німеччина зірвали російську змову з метою вбивства Арміна Паппергера, генерального директора німецької компанії Rheinmetall, яка постачає зброю в Україну.

Німеччинавійна в УкраїніRheinmetallTaurus

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