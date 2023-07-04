Після збройного повстання путін намагається зміцнити свою оборону – NYT

російський президент останні роки занадто багато уваги приділяв власній охороні та силовим структурам.

Президент росії путін після заколоту намагається отримати більшу лояльність силовиків, щоб утримати владу.

Про це повідомляє The New York Times.

NYT пригадує, що для збереження влади після заколоту путін дозволив найманцям "Вагнера" та Євгєнію Прігожину "піти в білорусь", а також осипав похвалами російських силовиків та відзначив "рішучість і мужність" військ рф.

Як повідомляє видання, немає підтвердження арешту причетних до заколоту або людей, близьких до Прігожина. Це різко контрастує з наслідками спроби державного перевороту в Туреччині 2016 року, коли протягом пів року було заарештовано близько 40 тисяч осіб.

NYT зазначає, що путін останні роки занадто багато уваги приділяв власній охороні та силовим структурам. Він збільшував їм виплати та повноваження. Саме це може створити проблеми у майбутньому, бо всередині цих структур можуть спокуситися і влаштувати власний бунт.

Експерти вважають, що реакція путіна на бунт Прігожина була занадто м'якою і більше нагадує пряник, аніж батіг. Окрім цього нещодавно путін влаштував у кремлі церемонію для сил безпеки. Також військовим, поліції та іншим працівникам силових структур призначили офіційну надбавку у 10,5%.

"Цілком можливо, що, дивлячись на те, як розвивався заколот Прігожина, деякі інші гравці у спецслужбах побачать для себе це, скажімо так, більш вірогідним напрямком дій, ніж було до досвіду Прігожина. … Короткостроково путін тут переміг. Але в довгостроковій перспективі це ситуація, яка дестабілізує", – вважає професор політології Європейського університету в Санкт-Петербурзі Грігорій Голосов.

Також аналітики припускають, що новий "акцент" путіна на ще більшій лояльності силовиків може вплинути на ефективність росії на полі бою: "Якщо принцип лояльності буде більш важливим, ніж ефективність, то не буде тих ризиків, які були пов'язані зі заколотом. Але не буде і надії на більш ефективне функціонування системи".