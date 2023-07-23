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ПОЛІТИКА

Південна Корея дозволить бізнесменам в'їжджати в Україну для реалізації проектів з відбудови країни

23 липня 2023, 12:59
Південна Корея дозволить бізнесменам в'їжджати в Україну для реалізації проектів з відбудови країни
Фото: Reuters
Рішення стане частиною заходів, які уряд планує вжити після візиту президента Юн Сок Йоля до України на початку липня.

Уряд Південної Кореї планує дозволити бізнесменам відвідувати Україну для реалізації проєктів з відбудови країни.

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

Рішення стане частиною заходів, які уряд планує вжити після візиту президента Юн Сок Йоля до України на початку липня. Тоді ж лідер країни пообіцяв надати пакет допомоги у сфері безпеки, гуманітарної допомоги та реконструкції.

З початку повномасштабної війни на території України, Південна Корея зберігала заборону на в'їзд до країни. Однак уряд все ж планує у виняткових випадках дозволити бізнесменам робити це для участі в програмах післявоєнної реконструкції.

Зазначається, що це не перший випадок, коли уряд робить винятки для своїх бізнесменів. Наприклад, у 2007 році Південна Корея наклала заборону на поїздки до Іраку, однак корейські компанії подорожували до країни, використовуючи у виняткових випадках свої паспорти.

Зокрема наступного тижня Корейська асоціація міжнародної торгівлі планує провести зустріч між представниками Міністерства торгівлі, а також будівельних, інфраструктурних та енергетичних компаній, які, зі свого боку, зацікавлені в відбудові України. Саме під час зустрічі може бути підняте питання про дозвіл на візити в Україну.

Також уряд розглядає можливість направлення делегації у складі високопосадовців та бізнесменів для обговорення проєктів реконструкції, вартість яких сягає понад 1 трильйон доларів.

Попри те, що Південна Корея - великий експортер зброї, поки що країна виключала можливість відправки летального озброєння Україні, обмежуючись нелетальною допомогою.

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