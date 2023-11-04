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ПОЛІТИКА

Південна Корея може надати Польщі кредит розміром $22,7 млрд для придбання зброї – Reuters

04 листопада 2023, 10:22
Південна Корея може надати Польщі кредит розміром $22,7 млрд для придбання зброї – Reuters
Фото: з вільних джерел
За даними поінформованих джерел видання, Південна Корея працює над усуненням перешкод для найбільшої в історії країни угоди з постачання озброєння.

Банки Південної Кореї розглядають можливість надання Польщі кредиту розміром 22,7 млрд доларів на закупівлю військової техніки.

Про це повідомляє Reuters.

За даними поінформованих джерел видання, Південна Корея працює над усуненням перешкод для найбільшої в історії країни угоди з постачання озброєння. В оборонній компанії сказали, що якщо синдикованого кредиту буде недостатньо, то "на черзі можуть бути інші фінансові заходи".

В свою чергу, видання Ukrayina.pl повідомляє, що йдеться про дві позики розміром 36,8 млрд злотих (понад 8 млрд доларів) та 62,5 мільярда злотих (понад 14 млрд доларів).

В разі схвалення Польща купить 1000 танків, 600 гаубиць, понад 280 ракетних комплексів великої дальності Chunmoo та 48 легких бойових літаків FA-50.

"Якщо Південна Корея дасть зелене світло, борг Польщі цій країні досягне 99,3 мільярда злотих", - ідеться у статті.

Нагадаємо, Польща останнім часом активно купує різну військову техніку для того, щоб зміцнити оборону країни.

ПольщазброяПівденна Корея

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