ПОЛІТИКА

22 жовтня 2025, 12:06
Північна Корея провела перший за п’ять місяців запуск балістичних ракет
Фото: з вільного доступу
Це сталось за тиждень до візиту президента США Дональда Трампа.

Північна Корея 22 жовтня провела перший за останні пʼять місяців запуск балістичних ракет. Це сталось за тиждень до запланованого в Південній Кореї саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) та візиту президента США Дональда Трампа.

Про це пише південнокорейське медіа Yonhap.

Близько 08:10 військові Південної Кореї виявили кілька балістичних ракет малої дальності, запущених у північно-східному напрямку з міста Чунхва в провінції Північна Хванхе.

Ракети пролетіли близько 350 кілометрів. У Південній Кореї вважають, що це можуть бути ті самі ракети, які Північна Корея випробувала у вересні 2024 року.

Джерела Yonhap припускають, що ракети, ймовірно, впали на сушу, а не в Японське (Східне) море.

Останній раз Північна Корея запускала балістичні ракети малої дальності та крилаті ракети в напрямку Японського моря 8 та 22 травня відповідно.

Це перший запуск ракет Північною Кореєю з моменту вступу на посаду президента Південної Кореї Лі Чже Мюна в червні і пʼятий запуск балістичних ракет з початку цього року.

Запуск також відбувся напередодні майбутнього проведення Південною Кореєю саміту АТЕС 31 жовтня — 1 листопада, на який заплановано візит до Південної Кореї президента Трампа і очільника Китаю Сі Цзіньпіна.

