План Трампа для України передбачає поступку територією розміром із Люксембург – AFP

Запропонований план вимагає від України поступитися приблизно 20% території в обмін на 0,5% території росії.

За даними AFP, мирний план президента США Дональда Трампа передбачає, що Україна має віддати росії територію без бою розміром приблизно з Люксембург.

Згідно з планом, Україна повинна вийти з території близько 2300 кв. км. Для порівняння: площа Люксембургу становить 2590 кв. км. Київ також нібито має вивести війська з майже 5000 кв. км у Донецькій області, де пропонується створити буферну зону, а також залишити під контролем росії 45 кв. км у Луганській області.

В обмін на це москва нібито повинна віддати Україні:

2000 кв. км у Харківській області

450 кв. км у Дніпропетровській області

300 кв. км у Сумській області

20 кв. км у Чернігівській області

Крім того, план передбачає визнання Криму, Донецької та Луганської областей де-факто російськими, а також замороження лінії фронту, що фактично залишить під контролем москви сухопутний коридор до Криму через окуповані частини Запорізької та Херсонської областей.

Зрештою, за оцінками ISW, запропонований план вимагає від України поступитися приблизно 20% території в обмін на 0,5% території росії.

Нагадаємо, що президент США оголосив дедлайн для ухвалення мирного плану України.