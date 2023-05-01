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ПОЛІТИКА

Поглиблення співпраці зі США є пріоритетом польського головування в ЄС – Дуда

01 травня 2023, 18:21
Поглиблення співпраці зі США є пріоритетом польського головування в ЄС – Дуда
Також польський президент наголосив, що одним із головних пріоритетів під час головування Польщі в Раді Євросоюзу буде членство України, Молдови, а також країн Західних Балкан в ЄС.

Пріоритетом головування в Європейському Союзі, яке відбудеться в першій половині 2025 року, буде більш тісна співпраця Польщі зі Сполученими Штатами.

Про це Дуда заявив на спільному заході з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким із нагоди 19-ої річниці вступу країни в ЄС, пише RMF FM.

Він визнав, що вони з прем'єром довго думали над пріоритетами Польщі під час головування, і наголосив, що таких пунктів буде чотири.

"Одним із безумовно найважливіших пріоритетів нашого головування для Європейського Союзу, для Європи буде гасло зміцнення співпраці зі Сполученими Штатами, зміцнення євроатлантичних зв'язків. Більше Сполучених Штатів у Європі, більше Європейського Союзу в Сполучених Штатах", – наголосив Дуда і додав, що йдеться про співпрацю в економіці та безпеці.

Він зауважив, що про цей пріоритет вони із Матеушем Моравецьким поінформували президента США Джо Байдена під час його візиту до Варшави.

"Співпраця зі Сполученими Штатами є для нас принципово важливою, також і для побудови нашої безпеки", – наголосив президент Польщі та як приклади діяльності США у сфері безпеки назвав, серед іншого, підтримку України, присутність військ у Польщі та зміцнення східного флангу НАТО, а також розмір і досвід американської армії та важливість збройової промисловості.

Також польський президент наголосив, що одним із головних пріоритетів під час головування Польщі в Раді Євросоюзу буде членство України, Молдови, а також країн Західних Балкан у ЄС.

"Ми з прем'єр-міністром (Матеушем Моравецьким – ред.) дуже добре знаємо, що означає довго чекати, що означає хотіти бути частиною вільного Заходу, частиною якого ми сьогодні є в політичному сенсі", – зазначив Дуда.

"Це треба надолужити, і тому я думаю, що ніхто інший, крім нас – Польщі – не повинен твердо й дуже рішуче сказати: ми повинні нарешті прийняти їх до ЄС. Країни Західних Балкан повинні бути прийняті. Сьогодні історичною вимогою моменту є прийняття до ЄС України та Молдови", – наголосив він.

Президент Польщі нагадав, що в лютому 2022 року ініціював лист президентів про якнайшвидше надання Україні статусу кандидата на членство, до якого спершу поставились скептично.

"Сьогодні Україна є кандидатом. Ми зробимо все, щоб Україна якнайшвидше стала частиною ЄС", – сказав Дуда.

Раніше повідомлялось, що країни Східної Європи слідом за Польщею висунули обмеження щодо економічної підтримки України. Минулого місяця Варшава несподівано заборонила імпорт українського зерна після вуличних протестів польських фермерів. Надлишок цього ресурсу спровокував обвал цін у країні. Обмеження швидко поширили також в Угорщині, Словаччині та Болгарії.

ЄССШАПольщаДУДА

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