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Польща заганяє українську економіку у безвихідь – Bloomberg

01 травня 2023, 11:17
Польща заганяє українську економіку у безвихідь – Bloomberg
Фото з вільного доступу
Україна не зможе експортувати продукти до Польщі, Болгарії, Угорщини та Словаччини.

Країни Східної Європи слідом за Польщею висунули обмеження щодо економічної підтримки України. Минулого місяця Варшава несподівано заборонила імпорт українського зерна після вуличних протестів польських фермерів. Надлишок цього ресурсу спровокував обвал цін у країні. Обмеження швидко поширили також в Угорщині, Словаччині та Болгарії.

Про це пише Bloomberg.

"Заборона Польщі мала на меті гарантувати, що солідарність із Києвом не відштовхне виборців. Це фактичне визнання зростаючої напруги в правлячій партії "Право і справедливість". Політична сила ризикує втратити ключову частину позицій за пів року до виборів. Роздробленість може послабити владу. Сила прийшла до влади в 2015 році багато в чому завдяки виборцям із сільської місцевості. Тож перспектива залишити розлючених фермерів у бідності не є частиною плану", – пише видання із посиланням на обізнаного з думкою уряду чиновника.

Європейський Союз, який засудив цей крок за потенційне порушення торговельної політики блоку, уклав угоду зі східними країнами-членами. Вони запровадили заборону, забезпечуючи при цьому транзит товарів до інших держав. Угода, до якої приєдналася Румунія, передбачає термін дії обмежувальних заходів щодо пшениці, кукурудзи, ріпака, соняшника і соняшникової олії до червня. Його можна продовжити до кінця року, але блокада залишається.

"Це не в інтересах наших друзів, щоб Польща занурилася в кризу. Інакше до влади можуть прийти люди, які змінять політику радикальної підтримки України", – заявив нещодавно лідер "Права і справедливості" Ярослав Качинський з приводу назріваючої ситуації.

Початкові односторонні дії Польщі відбулися трохи більше ніж через тиждень після того, як президент України Володимир Зеленський прибув до Варшави з державним візитом 5 квітня, демонструючи єдність. Київ потребує боєприпасів та техніки, тож президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ніщо не розділить двох сусідів.

"Водночас ембарго ставить Україну, яка вже бореться з хиткою угодою з росією щодо дозволу на поставки з портів Чорного моря, у безвихідь", – зазначають у Bloomberg.

економікаПольщавійна в Україніросія окупанти

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