Поїздка спецпосланця путіна до Вашингтона пройшла невдало – The Telegraph

Робоча поїздка до США Кирила Дмитрієва, глави російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) і спецпосланця російського диктатора владіміра путіна, "пахла відчаєм" і пройшла, ймовірно, невдало.

Про це пише The Telegraph, підбиваючи підсумки візиту Дмитрієва після того, як президент США Дональд Трамп запровадив нафтові санкції проти рф і скасував зустріч із путіним у Будапешті.

Оскільки відносини між москвою і Вашингтоном з моменту повернення Трампа в Білий дім сягнули рекордно низького рівня, Дмитрієва відправили до США, щоб спробувати їх врятувати, наголошується в статті.

Видання також наводить коментар британського фінансиста і політичного активіста Вільяма Браудера, який зазначив, що той факт, що Кремль "відправив Дмитрієва до Вашингтона лише за кілька хвилин після того, як США запровадили санкції проти Лукойлу і Роснефти, показує, наскільки путін приголомшений".

Дмитрієв вів переговори з представниками адміністрації Трампа протягом трьох днів, проте сам президент США, а також держсекретар Марко Рубіо і міністр фінансів Скотт Бессент були відсутні, оскільки були в поїздці по Азії. У Вашингтоні залишався спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який донедавна очолював переговори США з росією. Однак, як пише The Telegraph, його позицію, судячи з усього, знизили, коли Рубіо було доручено підготувати на цей момент уже скасовані переговори Трампа і путіна в Будапешті.

Дмитрієв був у курсі, що ключових фігур під час його візиту не буде, але все одно вирушив у поїздку. Можливо, це ілюструє, наскільки Кремль стурбований новою ворожістю Трампа до москви, підкреслює автор матеріалу.

"Останні події показують, що путін звертається до Вашингтона тільки тоді, коли у нього виникають побоювання", — пише The Telegraph.

Здійснити "відчайдушну поїздку" до Сполучених Штатів Дмитрієва змусила новина про введення Америкою санкцій проти нафтових компаній рф. москва сподівається викликати різкий розворот у політиці Вашингтона, зазначає The Telegraph. Однак, імовірно, цей візит пройшов украй невдало.

Нагадаємо, Сполучені Штати вперше за другої адміністрації президента Трампа застосували нові санкції проти росії. Офіс з контролю за зовнішніми активами (OFAC) оголосив про нові санкції «внаслідок відсутності серйозної прихильності росії мирному процесу для завершення війни в Україні».

Дональд Трамп висловив упевненість, що введені санкції проти російських компаній Роснефть і Лукойл вплинуть на мирний процес.

"Це масштабні санкції. Дві найбільші нафтові компанії серед найбільших у світі, вони російські. Вони видобувають багато нафти. І, сподіваємося, це спонукає [путіна], сподіваємося, він стане розсудливим", — заявив Трамп.