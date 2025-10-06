Politico: російські танкери продовжують скидати нафту біля берегів Європи попри санкції

За минулий рік щонайменше п’ять танкерів рф безперешкодно перебували у європейських водах після скиду нафти.

російські танкери з так званого "тіньового флоту" продовжують скидати нафту в європейські води, ігноруючи санкції, що свідчить про нездатність Європи стримати цю діяльність.

Про це повідомляє Politico.

За минулий рік щонайменше п’ять танкерів рф безперешкодно перебували у європейських водах після скиду нафти, що підтверджують розслідування журналістської групи SourceMaterial та дані Politico. Двоє з цих суден підлягали британським санкціям ще до скидання нафти.

Нові викриття базуються на супутникових знімках від НУО SkyTruth та даних про судноплавство з платформи Kpler, продовжуючи розслідування 2024 року, яке задокументувало попередні розливи.

Міністр енергетики Латвії Каспарс Мелніс назвав ці інциденти "величезною проблемою", наголосивши, що Європі пощастило уникнути великої екологічної катастрофи. Речник британського МЗС зазначив, що "тіньовий флот — це відчайдушна та небезпечна спроба путіна зберегти прибутки від нафти, водночас забруднюючи море".

За оцінками Centre for Research on Energy and Clean Air, очищення від великого розливу нафти може коштувати до 1,4 мільярда євро, і цей рахунок, швидше за все, ляже на плечі європейських платників податків, якщо винне судно не буде знайдено.