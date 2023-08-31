Польща фрахтує танкери, які використовувалися для російської нафти, для імпорту арабської нафти – Reuters

Польща, яка раніше була одним із найбільших імпортерів нафти з росії, цієї весни припинила закупівлі російської нафти.

Польський нафтопереробний завод Orlen за останні місяці зафрахтував щонайменше 10 танкерів, які раніше доставляли російську нафту до Азії, щоб по дорозі назад доставити арабську нафту на свої нафтопереробні заводи в Литві та Польщі.

Про це повідомляє Reuters.

Багато великих нафтових компаній уникали укладання контрактів на танкери, що перевозили російську нафту, через ризик санкцій та добровільних обмежень.

Використання танкерів, що експлуатуються неросійськими судноплавними компаніями, але які доставляють російську нафту та нафтопродукти, не є порушенням будь-яких санкцій, але на постачання поширюється політика цінового обмеження, запроваджена країнами "Великої сімки" (G7).

Відповідно до цінового ліміту західні компанії можуть постачати та страхувати російську нафту та продукти за умови, що вони продаються за ціною меншою за 60 доларів за барель.

Польща, яка раніше була одним із найбільших імпортерів нафти з росії, цієї весни припинила закупівлі російської нафти.

Orlen, яка замінила російські барелі нафтою з Близького Сходу та Північного моря, може отримати нижчі тарифи на доставку, якщо використовуватиме танкери, які перевозять російську нафту, оскільки попит на них низький, кажуть трейдери.

Компанія Orlen заявила, що не бере участі в якихось перевезеннях російської нафти і перевіряє всі судна, які використовує, щоб переконатися, що російські санкції не порушені.

"Вся наша діяльність, зокрема пов'язана з постачанням сирої нафти, відповідає чинним санкціям", - йдеться у заяві.

На питання, чи зафрахтувала вона судна після повернення з доставки російської нафти до Азії, компанія відповіла, що не коментує комерційні питання і не розкриває подробиці своєї співпраці з діловими партнерами.

Ставки на транспортування російської нафти підскочили до рекордно високого рівня на початку цього року після того, як Європейський Союз і "Велика сімка" ввели санкції, через які багато судновласників почали уникати постачання російських барелів. Вартість знизилася у міру того, як росія купила більше суден чи зуміла зафрахтувати інші. російська нафта переважно поставлялася до Азії після ембарго ЄС.

Дані LSEG Eikon показують, що Orlen зафрахтувала не менше 10 суден для доставки нафти з Близького Сходу до польського Гданська та литовського Бутинге протягом трохи більше трьох місяців. Кораблі також заходили до російських портів Балтики.

В одному випадку танкер Aframax Nissos Serifos 23 травня завантажив близько 100 тисяч тонн нафти марки Urals, поставленої російською "Зарубіжнафтою", у балтійському порту Приморськ для доставки порту Мундра в Західній Індії.

По дорозі назад судно 22 липня завантажило 100 тисяч тонн нафти сорту Arab Light у саудівському порту Сіді-Керір для доставки до польського порту Гданськ. До інших танкерів входили Waikiki, Bonita, Nissos Delos, Calida, Anafi Warrior, Ark, Lovina і Botafogo, які доставляли нафту, переважно з Близького Сходу, у Гданськ і Бутинге, та був прямували до прилеглих російських Приморськ і Усть-Лугу, показують дані.

За даними LSEG, судна перебувають під управлінням грецьких судновласників, зокрема TMS Tankers та Kyklades Maritime.

Як показують дані, деякі судна пройшли цей маршрут двічі, доставляючи нафту до Індії з росії та повертаючись до Польщі з нафтою із Сіді-Керір.