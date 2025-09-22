Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Польща готова збивати будь-які повітряні загрози над своєю територією – Туск

22 вересня 2025, 15:12
Фото: з відкритих джерел
Водночас усі дії Варшава координуватиме із союзниками по НАТО, аби уникнути ескалації.

Польща рішуче захищатиме свій повітряний простір і без сумнівів відкриватиме вогонь по будь-яких об’єктах, що його порушать. 

Про це в понеділок, 22 вересня, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає RMF24.

"Польща без жодного сумніву ухвалюватиме рішення про збиття повітряних об'єктів, якщо вони увійдуть у наш простір. Тут не може бути жодних дискусій", - наголосив очільник польського уряду.

Ця заява прозвучала на тлі дедалі частіших провокацій з боку Росії та порушень повітряного простору країн НАТО.

Водночас Туск зауважив, що у випадках, коли ситуація не є однозначною — зокрема за межами територіальних вод Польщі - Варшава діятиме з обережністю та з урахуванням усіх ризиків.

"Ми маємо справу зі складними ситуаціями, як-от недавній проліт російських винищувачів над платформою Petrobaltic. Формально це не порушення, бо платформа розташована за межами наших територіальних вод. Але навіть у таких випадках ми маємо діяти виважено, щоб уникнути ескалації до критичної фази", - пояснив прем'єр.

Туск також підкреслив, що Польща перебуває в постійному контакті з союзниками по НАТО та готова до будь-яких дій задля гарантування безпеки.

"Ми готові до рішучих кроків, спрямованих на знищення всіх об'єктів, які становлять загрозу. Але я мушу бути впевненим на 100%, що наші союзники поділяють цю позицію. Якщо ситуація загостриться і ми не повинні залишитися наодинці", - резюмував Дональд Туск.

Тільки вчора ми писали, що у Польщі знайшли ще два об'єкти, схожі на дрони.

 

