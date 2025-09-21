Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Польщі знайшли ще два об'єкти, схожі на дрони

21 вересня 2025, 18:56
У Польщі знайшли ще два об'єкти, схожі на дрони
Частини першого об'єкта помітили грибники в населеному пункті Водині
У Польщі виявили одразу у двох місцях виявили об'єкти, які нагадують дрони.
 
Про це повідомляє Управління поліції воєводства Радомського.
 
Згідно з публікацією, частини першого об'єкта помітили грибники в населеному пункті Водині.
 
"Сьогодні близько 9-ї години у населеному пункті Водине в Седлецькому повіті  у лісі на ділянці протяжністю кілька десятків метрів, приблизно за 1 км від будівель, грибники виявили частини об'єкта, що нагадує дрон", - ідеться в дописі.
 
Слідом поліція повідомила, що після 9 ранку в лісі в Білобжекському районі знайдено ще уламки об'єктів, що нагадують дрон. Їх виявив чоловік. Відстань для найближчих будівель у місті Біла Гора становить близько 6 км.
 
"Поліцейські на зазначеному місці забезпечили охорону цього об'єкта і місця його виявлення", - сказано в кожному з постів.
 
Крім того, про об'єкти проінформували й інші служби, включно з Військовою жандармерією та прокурорами з районних прокуратур у Груйці та Сельдцах.

 

