У Польщі знайшли ще два об'єкти, схожі на дрони

У Польщі виявили одразу у двох місцях виявили об'єкти, які нагадують дрони.

Згідно з публікацією, частини першого об'єкта помітили грибники в населеному пункті Водині.

"Сьогодні близько 9-ї години у населеному пункті Водине в Седлецькому повіті у лісі на ділянці протяжністю кілька десятків метрів, приблизно за 1 км від будівель, грибники виявили частини об'єкта, що нагадує дрон", - ідеться в дописі.

Слідом поліція повідомила, що після 9 ранку в лісі в Білобжекському районі знайдено ще уламки об'єктів, що нагадують дрон. Їх виявив чоловік. Відстань для найближчих будівель у місті Біла Гора становить близько 6 км.

"Поліцейські на зазначеному місці забезпечили охорону цього об'єкта і місця його виявлення", - сказано в кожному з постів.

Крім того, про об'єкти проінформували й інші служби, включно з Військовою жандармерією та прокурорами з районних прокуратур у Груйці та Сельдцах.