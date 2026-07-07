Польща готує ескалацію до річниці Волинської трагедії – Буданов

Голова Офісу президента прогнозує, що зі сторони Польщі може відбутися "низка ескалаційних кроків" саме до цієї дати.

Пік напруги у відносинах із Польщею ще попереду і може відбутися вже цього тижня, адже 11 липня – річниця Волинської трагедії.

Про це голова Офісу президента Кирило Буданов заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

Він прогнозує, що з боку Польщі може відбутися "низка ескалаційних кроків" саме до цієї дати.

"Він точно буде попереду. Тут нема великої таємниці... 11 липня буде річниця Волинської трагедії. З тієї інформації, якою я володію, вони готують цілу низку, як на мене, незрілих ескалаційних кроків. Тому, вочевидь, все це зараз продовжиться", – сказав Буданов.

Водночас він наголосив, що Україна не прийматиме жодних ультиматумів, в тому числі від партнерів. "Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум - це рф. Без образ до Польщі, але вона трошки потужніша, ніж Польща... То чому хтось думає, що ми приймемо щось інше, від іншої сторони? Ультиматумами з нами розмовляти не треба", – наголосив він. Водночас він наголосив. Що у разі таких недружніх дій обов’язково буде реакція з української сторони, "мовчки сидіти ніхто не буде". Він додав, що пік ескалації завжди має два шляхи розвитку, або неминуча катастрофа, або подальша розрядка. Водночас він висловив сподівання, що у ситуації з Польщею зрештою відбудеться деескалація.

Нагадаємо, що конфлікт почався після того, як президент України Володимир Зеленський надав одному з підрозділів найменування "Героїв УПА". У Польщі це викликало різку реакцію через пам'ять про Волинську трагедію. 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький повідомив у соцмережі Х, що позбавив президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.