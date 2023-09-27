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Польща може ввести ембарго на інші українські продукти – Моравецький

27 вересня 2023, 11:01
Польща може ввести ембарго на інші українські продукти – Моравецький
Фото: з вільних джерел
Заборона на ввезення збіжжя з України це національний інтерес Польщі і країна чинитиме з усіма продуктами, поки не буде опрацьовано відповідний механізм співпраці з Україною.

Про це повідомляє Укрінформ.

Таку заяву глава польського уряду Матеуш Моравецький зробив під час відвідання міста Тшцянка Великопольського воєводства на заході Польщі.

Він додав, що поставив ультиматум президентові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн щодо продовження ввезення українського збіжжя після 15 вересня. Через те, що Брюссель цього не зробив, Варшава запровадила заборону в односторонньому порядку, оскільки це в національних інтересах Польщі.

Поки не буде розроблений механізм співпраці, ми діятимемо так щодо всіх продуктів зі сходу, тому що інтереси польського аграрія є в наших національних інтересах, це для нас найважливіше”,- сказав Моравецький.

За його словами, за наслідки війни має заплатити росія, а не польське сільське господарство.

 

ПольщаембаргоУкраїнаморавецький

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