Польща надає допомогу українським біженцям останній рік – Навроцький

Навроцький підкреслив, що підтримка української меншини повинна поєднувати відповідальність із принципом рівного ставлення до всіх національних меншин.

Президент Польщі Кароль Навроцький стверджує, що підписав закон про допомогу українським біженцям востаннє.

"Я не хочу бути президентом хаосу, тому підписав другу версію закону про допомогу українцям, але зробив це востаннє", - сказав він.