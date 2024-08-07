Польща назвала умову, за якої відкриє КПП на кордоні з білоруссю

Польща ставить відкриття прикордонних переходів з Білоруссю у залежність від звільнення журналіста Анджея Почобута, якого було затримано у 2021 році й відправлено на 8 років у в'язницю "за надуманим звинуваченням".

"Для танго потрібні двоє", – сказав Сікорський опозиційному білоруському незалежному порталу "Дзеркало".

Зараз у Польщі діє лише один КПП із білоруссю – у Терешполі. Сікорський нагадав, що рішення про закриття пункту в Бобровниках було ухвалено попереднім польським урядом у відповідь на політичний суд та засудження Анджея Почобута. Однак, як він запевнив, дата відкриття залежить від тривалості ув'язнення Почобута.

Польська сторона стверджує, що звинувачення на його адресу є повністю надуманими. Польща також "бореться разом з усім ЄС" за всіх політв'язнів, що залишилися в Білорусі (майже 1400 осіб), і білоруський лідер олександр лукашенко знає, що без припинення репресій "повернення до гри із Заходом не буде".

Сікорський також зазначив, що польська влада відокремлює простих білорусів від влади в мінську, про що свідчать, зокрема, те, що громадяни білорусі, на відміну від росіян, можуть в'їжджати до Польщі на особистих автомобілях

Глава МЗС також нагадав, що в той час, коли в білорусі не було політв'язнів, Польща зробила кроки щодо відкриття місцевого прикордонного руху, але мінськ виявився до цього не готовим.

Сікорського також спитали про труднощі, з якими стикаються білоруси при отриманні польських віз. Основна їх причина - окрім різкого скорочення числа консулів білоруською стороною - це діяльність "візової мафії" у білорусі, яка "зламує" систему електронної реєстрації, а потім продає місця за додаткову плату. Це щонайменше 200 євро:

"Ми не знаємо, чи це є діяльністю білоруських спецслужб, чи якихось кримінальних елементів. Але я не матиму справу з білоруськими злочинцями… Ми сподіваємося, що нова ІТ-система (над якою працює Польща) зменшить масштаби цього явища", – сказав Сікорський.