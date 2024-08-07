Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща назвала умову, за якої відкриє КПП на кордоні з білоруссю

07 серпня 2024, 14:33
Польща назвала умову, за якої відкриє КПП на кордоні з білоруссю
Фото: з вільного доступу
Зараз у Польщі діє лише один КПП із білоруссю – у Терешполі.
Польща ставить відкриття прикордонних переходів з Білоруссю у залежність від звільнення журналіста Анджея Почобута, якого було затримано у 2021 році й відправлено на 8 років у в'язницю "за надуманим звинуваченням".
 
Про це заявив міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський, пише RMF24.
 
"Для танго потрібні двоє", – сказав Сікорський опозиційному білоруському незалежному порталу "Дзеркало".
 
Зараз у Польщі діє лише один КПП із білоруссю – у Терешполі. Сікорський нагадав, що рішення про закриття пункту в Бобровниках було ухвалено попереднім польським урядом у відповідь на політичний суд та засудження Анджея Почобута. Однак, як він запевнив, дата відкриття залежить від тривалості ув'язнення Почобута.
 
Польська сторона стверджує, що звинувачення на його адресу є повністю надуманими. Польща також "бореться разом з усім ЄС" за всіх політв'язнів, що залишилися в Білорусі (майже 1400 осіб), і білоруський лідер  олександр лукашенко знає, що без припинення репресій "повернення до гри із Заходом не буде".
 
Сікорський також зазначив, що польська влада відокремлює простих білорусів від влади в мінську, про що свідчать, зокрема, те, що громадяни білорусі, на відміну від росіян, можуть в'їжджати до Польщі на особистих автомобілях 
 
Глава МЗС також нагадав, що в той час, коли в білорусі не було політв'язнів, Польща зробила кроки щодо відкриття місцевого прикордонного руху, але мінськ виявився до цього не готовим.
 
Сікорського також спитали про труднощі, з якими стикаються білоруси при отриманні польських віз. Основна їх причина - окрім різкого скорочення числа консулів білоруською стороною - це діяльність "візової мафії" у білорусі, яка "зламує" систему електронної реєстрації, а потім продає місця за додаткову плату. Це щонайменше 200 євро:
 
"Ми не знаємо, чи це є діяльністю білоруських спецслужб, чи якихось кримінальних елементів. Але я не матиму справу з білоруськими злочинцями… Ми сподіваємося, що нова ІТ-система (над якою працює Польща) зменшить масштаби цього явища", – сказав Сікорський.

 

війна в Україніросія окупантиПольщакордон з білоруссю

Останні матеріали

Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Політика
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 12:22
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Cуспільство
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 23:10
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Cуспільство
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 14:16
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою
Політика
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою "російською опозицією" є ЗСУ, а не привілейовані імбецили – західні експерти
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 11:53
F-16 в Україні. Що розповідають фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Політика
F-16 в Україні. Що розповідають фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 19:24
Україна завдає глибокого удару. Шанси програшу Трампа зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна завдає глибокого удару. Шанси програшу Трампа зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 15:06
Безпека в небезпеці. Програмне забезпечення для британських атомних підводних човнів створили білоруси та росіяни – The Telegraph
Політика
Безпека в небезпеці. Програмне забезпечення для британських атомних підводних човнів створили білоруси та росіяни – The Telegraph
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 11:45
Повітряна війна загострюється. А росіяни просуваються тільки на одному напрямку – Том Купер
Політика
Повітряна війна загострюється. А росіяни просуваються тільки на одному напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2024, 22:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється