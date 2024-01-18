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Польща невдовзі представить ЄС свої зміни до угоди про "транспортний безвіз" з Україною

18 січня 2024, 20:21
Польща невдовзі представить ЄС свої зміни до угоди про
Польща пропонує українській стороні співпрацювати.

Міністерство інфраструктури Польщі найближчим часом надасть Євросоюзу зміни до угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС. 

Про це повідомив заступник глави відомства Павел Ганцаж послу України в Польщі Василю Зваричу.

"Павел Ганцаж повідомив своєму співрозмовнику, що Польща найближчим часом презентує на форумі ЄС свої пропозиції щодо внесення змін до угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС, і запросив українську сторону до співпраці", — повідомляється на офіційному сайті польського Міністерства інфраструктури.

Заступник міністра наголосив, що зусилля Польщі в цьому напрямі спрямовані на вироблення сприятливих умов для обох сторін.

Під час зустрічі дипломати обговорили необхідність повного виконання українською стороною домовленостей, яких було досягнуто під час двосторонніх зустрічей між міністром інфраструктури Даріушем Клімчаком і представниками польських перевізників. 

В обмін на їх виконання протестувальники погодилися до 1 березня розблокувати пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

Польщатранспортний безвізвійна в Україніросія окупанти

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