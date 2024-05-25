Польща підтримує право України наносити удари по військових об'єктах на території росії

Польща підтримує удари України по військових об’єктах у росії.

Західні країни повинні припинити обмежувати себе у наданні допомоги Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю The Guardian.

Сікорський заявив, що Польща підтримує право України завдавати ударів по військових об’єктах усередині росії. Глава МЗС Польща вважає, що Захід має припинити постійно обмежувати себе в тому, що він робить для підтримки України.

Польський міністр також скептично поставився до погроз росії щодо застосування ядерної зброї.

"Американці сказали росіянам, що якщо ви вдарите ядерною зброєю, навіть якщо вона нікого не вб’є, ми вразимо всі ваші цілі [позиції] в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усі", - сказав Сікорський.

Також міністр заявив, що Україна повинна сама вирішити та повідомити, що робити з військовозобов'язаними чоловіками, які перебувають за кордоном.

"Я точно не вірю в те, що існує право людини отримувати соціальне страхування за те, що вона ухиляється від призову. Ті люди, які воюють на фронті, також мають права людини", - сказав Сікорський.

На думку глави МЗС Польщі, будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською, інакше ті, хто уникає призову, почнуть купувати пільги по всій Європі.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до країн-партнерів із закликом дозволити Україні наносити удари по військовим цілям на території російської федерації за допомогою західної зброї.