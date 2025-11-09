Польща сигналізує про зміну тону у відносинах з Україною

Охолодження між Варшавою і Києвом розгортається на тлі внутрішньої боротьби польської влади.

З Варшави надходять нові сигнали охолодження у відносинах з Україною. Керівник президентського Бюро міжнародної політики заявив, що Варшава очікує від Києва більшої взаємності. Польща, підкреслив він, останні роки демонструвала величезну підтримку Україні, однак тепер прагне реалістичнішої моделі співпраці. Йдеться насамперед про питання історичної пам’яті, економічних інтересів і балансу взаємних очікувань, повідомив в ефірі радіо RMF24 Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач.

Як він зазначив, Польща останніми роками продемонструвала величезну підтримку Україні, але тепер очікує взаємності, особливо у питаннях історичної та економічної політики.

Пшидач відкинув припущення, що Польща ображається на Київ, бо "ми просто робимо ці відносини реалістичнішими». — До цього я закликав уже давно: з одного боку, звичайно, допомагати у боротьбі з росією, а з іншого — твердо висувати свої очікування", — підкреслив він.

За його словами, співпраця має ґрунтуватися на взаємних вигодах, а не на старій моделі, за якої Україна могла автоматично розраховувати на підтримку Варшави. " Українська сторона, маю враження, дедалі краще це розуміє — що повернення до мислення в категоріях дзвінка до Варшави з проханням про допомогу вже не буде", — зазначив Пшидач.

Пшидач також повідомив, що можливі зустрічі президента Кароля Навроцького з Володимиром Зеленським наразі не плануються. «Якщо хтось хоче приїхати, немає жодних перешкод, але дати зустрічі поки немає. Важливі не фотографії та усмішки, а зміст відносин», — наголосив він.

Охолодження між Варшавою і Києвом розгортається на тлі внутрішньої боротьби польської влади. Представники президента вступили у відкриту конфронтацію не лише з Україною, а й з урядом Дональда Туска, звинувачуючи його у зриві службових зустрічей і блокуванні рішень глави держави.

Міністр Канцелярії президента Марцін Пшидач заявив, що запланована зустріч президента з керівниками спецслужб, під час якої мали обговорюватися кадрові призначення, не відбулася нібито через заборону прем’єра. За його словами, "прем’єр Туск заборонив їм приходити до президента". Пшидач також різко звинуватив голову уряду у «щоденній брехні» та втручанні у президентські повноваження.

Також триває конфлікт щодо призначення послів. Президентські радники звинувачують уряд і міністра Радослава Сікорського у спробах «обійти главу держави» і "грубому порушенні традицій". Осккільки польський уряд завжди прихильно ставився до України, це також впливає на українсько-польські взаємини.