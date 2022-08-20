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Польща відреагує на напад згідно статуту НАТО про колективний захист – заступник міністра оборони

Дії НАТО будуть адекватні діям російської федерації в Калінінградській області та у разі наявності загрози для Польщі можна буде застосувати статтю 5 Північноатлантичного договору.
Польща відреагує на напад згідно статуту НАТО про колективний захист – заступник міністра оборони Фото: Steppe

Про це заявив заступник міністра національної оборони Войцех Скуркевич агентству PAP.

"Як держава східного флангу НАТО ми це цілком усвідомлюємо, тому наші дії – за консультаціями з нашими союзниками та штаб-квартирою НАТО – є і надалі будуть адекватними загрозам і діям російської федерації", - сказав Скуркевич.

Він підкреслив, що співпраця в рамках НАТО є основою гарантування безпеки Польщі.

"Ці гарантії були і залишаються дійсними, і зобов’язання щодо цього ми комунікуємо з нашими партнерами: з окремими членами Північноатлантичного альянсу, а також з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом", – додав Скуркевич.

Водночас він запевнив, що якщо буде якась загроза, стаття 5 Північноатлантичного договору, тобто формула "один за всіх, усі за одного", буде задіяна. 

"Тому ми в абсолютній безпеці, коли йдеться про всі питання, пов’язані із загрозами Республіці Польща", – сказав заступник голови міноборони.

Цього тижня росія перекинула винищувачі МіГ-31 з ракетами "Кинджал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області, що межує з Литвою та Польщею.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що розміщені в Калінінграді російські ракети "Кинджал" не змінюють ситуацію з безпекою в регіоні, не збільшують загрози.

Раніше росію попередили, що вважатимуть удар по ЗАЕС підставою для застосування статті 5 НАТО.

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20 08 2022 16:14
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