Польща з 2014 року готувалася до війни з росією – WSJ

Упродовж понад десяти років Польща готувалася до найгіршого сценарію - стати передовою лінією оборони в можливій війні між росією і Заходом. З огляду на зростаючу агресію росії в Європі, польські військові стратеги активно зміцнювали збройні сили країни, перетворивши Польщу 2024 року на найбільшу європейську армію у складі НАТО.

Про це пише The Wall Street Journal.

Цього року Варшава збільшила військові витрати до 4,7% від ВВП - це найвищий показник серед усіх членів альянсу.

Масштабні багатомільярдні закупівлі зробили Польщу одним із найбільших покупців американської зброї.

Повідомляється, що повномасштабне вторгнення росії в Україну 2022 року і наступні кроки з перевірки стійкості НАТО лише підтвердили те, про що Польща попереджала довгі роки: росія за путіна прагне відновити свій традиційний вплив у Східній Європі.