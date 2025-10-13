Польща з 2014 року готувалася до війни з росією – WSJ
13 жовтня 2025, 13:31
Фото: з вільних джерел
Цього року Варшава збільшила військові витрати до 4,7% від ВВП - це найвищий показник серед усіх членів Альянсу.
Упродовж понад десяти років Польща готувалася до найгіршого сценарію - стати передовою лінією оборони в можливій війні між росією і Заходом. З огляду на зростаючу агресію росії в Європі, польські військові стратеги активно зміцнювали збройні сили країни, перетворивши Польщу 2024 року на найбільшу європейську армію у складі НАТО.
Про це пише The Wall Street Journal.
Масштабні багатомільярдні закупівлі зробили Польщу одним із найбільших покупців американської зброї.
Повідомляється, що повномасштабне вторгнення росії в Україну 2022 року і наступні кроки з перевірки стійкості НАТО лише підтвердили те, про що Польща попереджала довгі роки: росія за путіна прагне відновити свій традиційний вплив у Східній Європі.
Польща століттями страждала від російського панування. Журналісти пишуть, що кожен школяр знає, як у XVIII-XIX століттях великі європейські держави, включно з росією, ділили Польщу між собою, тимчасово стираючи її з карти.
Під час Другої світової війни Велика Британія і Франція не змогли запобігти нацистському вторгненню, незважаючи на договори про взаємну оборону. Коли слідом за Гітлером прийшли радянські війська, це обернулося для Польщі півстоліттям під п'ятою москви.
Сучасні дії росії проти України та Європи знову викликають у польських політиків тривогу - вони відчувають, що країна знову може опинитися під ударом. Цього разу Польща має намір бути готовою.
"Це наша війна. Ми вирішили озброїти Польщу і провести масштабну модернізацію польської армії", - заявив прем'єр-міністр Дональд Туск на Варшавському безпековому форумі у вересні.
Військові витрати Польщі викликають схвалення як у сусідів по східному флангу НАТО, так і у президента США Дональда Трампа, який хоче, щоб Європа більше дбала про власну безпеку. На зустрічі з новим президентом Польщі Каролем Навроцьким Трамп висловив Варшаві підтримку, яку він не часто надає іншим європейським країнам.
Поки більша частина Європи сподівалася, що на цьому російська агресія закінчиться, польські стратеги цілий рік аналізували найгірші сценарії та розробили масштабну програму реформ армії - збільшуючи чисельність військ і посилюючи їхнє оснащення.
Сьогодні в польській армії служить понад 210 000 осіб - це третій показник у НАТО після США і Туреччини. Першим новим підрозділом, створеним після реформ 2018 року, стала 18-та механізована дивізія, що перебуває в стані постійної бойової готовності. Ще дві аналогічні дивізії перебувають у стадії формування. Крім того, Польща створила територіальні сили оборони, що налічують десятки тисяч резервістів.
Навчання стало пріоритетом. Минулого місяця 30 000 військовослужбовців, включно з бійцями 18-ї дивізії, а також американськими та нідерландськими підрозділами, взяли участь у місячних навчаннях під назвою Iron Defender ("Залізний захисник"). Польські війська тренувалися як на старому, так і на новітньому озброєнні: американських танках Abrams, південнокорейських реактивних системах залпового вогню і польській версії американського комплексу HIMARS.