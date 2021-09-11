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Польща закрила КПП на кордоні з Білоруссю, ніч на кордоні пройшла спокійно

У зв'язку із ситуацією на польсько-білоруському кордоні рух на автомобільному прикордонному переході в "Кушниці" буде припинено із завтрашнього дня, тобто 09.11, з 07:00
Польща вирішила закрити пункт пропуску "Кушниця" на кордоні з Білоруссю через те, що неподалік розташувалися сотні мігрантів.
Польща закрила КПП на кордоні з Білоруссю, ніч на кордоні пройшла спокійно Фото: з вільного доступу
Про це йдеться у заяві прикордонної служби Польщі, повідомляє "Європейська правда".
 
"У зв'язку із ситуацією на польсько-білоруському кордоні рух на автомобільному прикордонному переході в "Кушниці" буде припинено із завтрашнього дня, тобто 09.11, з 07:00", - йдеться у повідомленні.
 
При цьому прикордонники додали, що мандрівникам слід прямувати до прикордонних пунктів у Тересполі та Бобровниках.
 
Поліція опублікувала відео з польсько-білоруського кордону, де видно людей, які стоять за парканом на території Білорусі. Мігранти розвели багаття, загалом ніч минула спокійно.
 
Раніше в понеділок поліція кілька разів публікувала у соціальних мережах записи з прикордонних територій та повідомила, що відбила спробу "першого масового прориву кордону та агресивного силового вторгнення на територію Євросоюзу".
 
Нагадаємо, вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.
 
Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей. 
 
 
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09 11 2021 11:48
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