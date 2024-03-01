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ПОЛІТИКА

Польща збільшує обсяги закупівель російської агропродукції через білорусь – розслідування

01 березня 2024, 12:13
Польща збільшує обсяги закупівель російської агропродукції через білорусь – розслідування
Фото: з вільних джерел
Зокрема, в Польщу масово завозять російський ріпак, заборони імпорту якого з України вимагали польські фермери.

Тисячі польських вантажівок із російською агропродукцією спокійно перетинають кордон з білорусі у Польщу та в зворотному напрямку, тим часом як на кордоні України польські протестувальники по суті заблокували рух вантажного транспорту.

Про це йдеться в розслідуванні "Української правди".

Журналісти зазначають, що хоча у вересні 2023 року після протестів фермерів, Польща заборонила ввезення ріпакового шроту з України, обсяг товарів, які в’їжджають з білорусі, постійно збільшується.

Так, журналісти зателефонували до польської компанії та представились менеджером реальної білоруської компанії і запропонували придбати російський ріпаковий шрот під білоруськими документами. У відповідь менеджер польської фірми попросив надіслати умови постачання на електронну пошту.

"Для розуміння, лише за три місяці після введення заборони на українську продукцію, поляки придбали через білорусь ріпакового шроту майже на $8 млн", - підкреслив автор розслідування Михайло Ткач.

Так, біля КПП "Кукурикі" знімальна група нарахувала сотні фур, які без перешкод заїхали до Польщі з боку білорусі.

"Судячи зі спілкування з представниками агрофірм, спочатку російська агропродукція прямує до білорусі, там її перевантажують у спеціальних центрах на вантажівки з польською реєстрацією, а далі фури вирушають до Польщі за адресами великих компаній. Один із таких центрів у білорусі – термінал Колядичі Державного підприємства "БТЛЦ" в Мінську", - йдеться в розслідуванні.

Журналісти проаналізували дані з відкритих джерел та поспілкувались із деякими польськими представниками і з’ясували, що у Польщі щонайменше три компанії масово скуповують агропродукцію з росії: Bromex, Diaspolis та Kampol Krzysztof Łużniak.

Журналісти зазначають, що загалом Польщі та іншим країнам ЄС ніхто не забороняв торгувати з росією та білоруссю, адже санкцій, які стосуються саме агропродукції, не вводились. Однак об’єми імпортованих в Польщу товарів із росії постійно зростають із 2021 року.

З початку лютого польські фермери знову блокують кордон між Україною та Польщею. Президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування польсько-українського кордону є політичним. Він підкреслив, якщо врегулювати ситуацію не вдасться перемовинами – Україна застосовує заходи впливу для захисту підприємців.

ПольщаБілорусьагропродукція

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