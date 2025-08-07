Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Польське видання оприлюднило умови американської пропозиції росії, узгодженої з Європою

07 серпня 2025, 14:50
Польське видання оприлюднило умови американської пропозиції росії, узгодженої з Європою
джерело DR
США пропонують встановити в Україні припинення вогню.

Помічник владіміра путіна Юрій Ушаков після візиту спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа до москви заявив, що росіяни отримали "прийнятну пропозицію". За його словами, зустріч лідерів США та рф відбудеться наступного тижня, місце вже узгоджене.

"Була пропозиція з боку американців, яка нам видається цілком прийнятною", — заявив Ушаков.

Водночас польський портал Onet з посиланням на джерела розповідає про американську пропозицію, яку Віткофф озвучив путіну. Вона узгоджена з європейцями, а відмова москви від неї означатиме, що "навіть найбільш промосковські політики будуть змушені втратити будь-які ілюзії щодо можливості досягнення компромісної угоди з росією". За даними польських журналістів, американська пропозиція включає: 

  • припинення вогню; 
  • фактичне визнання російських територіальних здобутків (шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років); 
  • зняття більшості санкцій та, в довгостроковій перспективі, повернення до імпорту російського газу та нафти.

У пропозиції відсутня гарантія нерозширення НАТО, і москва також не отримала обіцянки від союзників припинити військову підтримку України. Але з останнім пунктом росіяни погодились.

Нагадаємо, Трамп доручив своїй команді якомога швидше організувати особисті зустрічі з путіним та Зеленським. За словами двох посадовців Білого дому, ідею особистої зустрічі з Трампом висунув сам путін під час переговорів із Віткоффом.

