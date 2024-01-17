Помічник Остіна попросив швидку вимкнути світло та сирени під час госпіталізації очільника Пентагону – Reuters

Управління генерального інспектора міністерства оборони США заявило, що цього місяця почне перевірку госпіталізації Остіна.

Журналісти отримали аудіозапис дзвінка помічника міністра оборони США Ллойда Остіна до 911, який попросив, щоб машина швидкої допомоги, яка забирала очільника Пентагону, вимкнути світло та сирени.



Про це повідомляє Reuters.

"Чи може швидка допомога не з'являтися з вогнями та сиренами? Ми намагаємося залишатися трохи непомітними", - сказав диспетчеру 911 помічник Остіна.



Поїздка Остіна до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда та подальша госпіталізація трималися в таємниці протягом кількох днів, у тому числі від президента США Джо Байдена та навіть заступника Остіна Кетлін Хікс.

Аудіо з 4,5-хвилинної розмови було передано Reuters офісом округу Ферфакс штату Вірджинія, який обробляє запити щодо "Закону про свободу інформації".

Помічник, який зателефонував у 911, сказав диспетчеру, що Остін не відчував, що може втратити свідомість, і не був дезорієнтований чи розгублений. Помічник запитав, чи зможе швидка допомога у Вірджинії доставити його до Волтера Ріда, який знаходиться в Бетесді у штаті Меріленд.