Пошук альтернатив: як США може відновити військову допомогу для України після провалу голосування у Сенаті – NYT

Є три варіанти.

Зважаючи на провал голосування у Сенаті США по українському питанню, команда Джо Байдена продовжує пошук інших рішень, як відновити постачання військової допомоги нашій країні, якщо Конгрес залишиться паралізованим. Серед варіантів, які обговорюють не лише у Вашингтоні, але й у Європі, арешт $300 млрд активів російського центробанку.

Про це пише The New York Times.

Втім, це питання виявилося складнішим, ніж очікувалося, позаяк не ясно, чи можна використовувати ці гроші для оплати необхідних зразків озброєння.

Також обговорюється можливість проведення комплексних обмінів озброєнням. Раніше так робили Японія та Південна Корея, які не могли постачати його безпосередньо у зону бойових дій. Тож країни надавали Штатам свої артснаряди, що дозволило Вашингтону відправити нашій країні більші об'єми допомоги.

Ще один подібний варіант — якщо ЄС заплатить за американську зброю і відправить її ЗСУ. Втім, Європа явно не в змозі забезпечити захисників більшою кількістю снарядів, в тому числі й тому, що протягом останнього 30-річчя демонтувала значну частину своїх виробничих потужностей. Окрім цього, вона досі не робить значний внесок у виготовлення БпЛА.

"Американські чиновники визнають, що на горизонті немає нічого, що могло б зрівнятися за потужністю з новими асигнуваннями Конгресу в розмірі 60 мільярдів доларів, на які можна було б придбати посилену протиповітряну оборону, більше танків і ракет, а також величезний потік боєприпасів", – йдеться у статті.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив стурбованість, що союзники послаблюють підтримку України в критичний момент війни з росією.