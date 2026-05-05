Повітряний простір москви майже повністю паралізований через дрони

05 травня 2026, 14:51
Повітряний простір москви майже повністю паралізований через дрони
Фото: Микола Чечоткін
Години простою можуть складати мільярдні втрати.

У вівторок, 5 травня, аеропорти столиці рф почали працювати із перебоями через загрозу безпілотників поблизу мегаполіса.  

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними медіа, поблизу москви фіксують польоти дронів, через що авіаційні служби запроваджують тимчасові обмеження та затримки рейсів.

Видання стверджують, що кожна година простою аеропортів може коштувати російській авіаційній галузі значних фінансових втрат.

Також зазначається, що через необхідність реагування на загрозу безпілотників російська система ППО змушена використовувати дорогі ракети для їх перехоплення.

Лише вчора ми писали, що дрон вночі влучив у багатоповерхівку в москві.

 

Росіявійнавтрати рф

Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється