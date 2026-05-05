Повітряний простір москви майже повністю паралізований через дрони

Години простою можуть складати мільярдні втрати.

У вівторок, 5 травня, аеропорти столиці рф почали працювати із перебоями через загрозу безпілотників поблизу мегаполіса.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними медіа, поблизу москви фіксують польоти дронів, через що авіаційні служби запроваджують тимчасові обмеження та затримки рейсів.

Видання стверджують, що кожна година простою аеропортів може коштувати російській авіаційній галузі значних фінансових втрат.

Також зазначається, що через необхідність реагування на загрозу безпілотників російська система ППО змушена використовувати дорогі ракети для їх перехоплення.

