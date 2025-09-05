"Повторюю ще раз, що місце для зустрічі – москва" – путін

Бажання України зустрічатися в третій країні він назвав "надмірним запитом"

Глава рф владімір путін дав зрозуміти, що він не збирається їхати кудись для проведення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але готовий зустрічатися в москві.

Про це путін заявив на пленарному засіданні Східного економічного форуму.

"Українська сторона хоче цієї зустрічі і пропонує цю зустріч. Я сказав: "Готовий. Будь ласка. Приїжджайте". Ми точно забезпечимо умови для роботи і безпеку. Гарантія 100%", наголосив путін.

"Але, якщо нам кажуть: "Ми хочемо з вами зустрічі, але ви поїдьте туди-то на цю зустріч", ну, ось мені здається, це просто надмірні запити на нашу адресу. Повторюю ще раз: якщо реально хтось хоче з нами зустрітися, ми готові. Найкраще місце для цього столиця рф – місто-герой москва", – заявив путін.

Раніше прессекретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава кремля запросив Зеленського до москви "для переговорів, а не для капітуляції".

Він підкреслив, що "це була пропозиція путіна" і "москва побачила", що Зеленський відхилив її.