Поява нових баз НАТО в Європі викликала занепокоєння у Орбана

НАТО хоче побудувати три нові бази для постачання озброєнь в Україну, заявив Віктор Орбан.

НАТО планує створити на території своїх країн-членів три великі військові бази.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі радіостанції Kossuth.

За його словами, саме із цих баз Альянс хоче постачати озброєння в Україну.

Це означає, що НАТО координуватиме передачу зброї Україні. Вони створять три великі бази, звідки передаватимуть зброю Україні, – сказав Орбан.

Угорський прем'єр наголосив, що таким чином військовий блок нібито хоче створити "українську місію НАТО". Орбан висловив занепокоєння, що якщо ці бази будуть створені в країнах, що межують з Україною, – у Румунії, Польщі та Словаччині, то ті стануть військовими цілями для росії.

"Як реагують на війну в Україні країни регіону – Польща, Румунія? Вони йдуть вперед, думаючи, що оскільки знаходяться найближче до лінії фронту, можуть надати найбільшу допомогу українцям, і вони йдуть воювати. Словаки обережні, а угорці прямо говорять, що оскільки вони знаходяться поруч із фронтом, вони повинні вживати заходів для своєї безпеки", – продовжив Орбан.

Глава угорського уряду підтвердив, що Угорщина не хоче брати участь у місії НАТО в Україні, яка передбачає координацію постачання озброєнь та підготовку військовослужбовців для української армії.

"Ця проблема має бути вирішена", – сказав він.

За його словами, проблема полягає в тому, що «31 із 32 країн НАТО хоче перемогти росіян», а протиборчі сторони - Україна і росія – не хочуть поступатися один одному, вважаючи, що цей конфлікт можна вирішити на полі бою.

"Позиція Угорщини полягає в тому, що це помилка. Навіть якщо 31 людина скаже, що ми знаходимося на самоті, то ми все одно віритимемо в те, що ця війна не має сенсу і в неї немає рішення на полі бою", – наголосив прем'єр.

Наприкінці травня генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО створить постійну структуру для організації постачання зброї Україні та їх фінансування. За його словами, рішення про це буде ухвалено на саміті у Вашингтоні, який відбудеться у липні. Він зазначив, що суми регулярної допомоги Києву поки не встановлено. До цього Столтенберг заявляв про необхідність створення постійного військового фонду НАТО для України на суму $100 млрд на рік.