Представник Британії в НАТО: Україні на саміті не варто очікувати великого стрибка вперед

Водночас, за словами Куоррі, Велика Британія "абсолютно переконана, що законне місце України - в НАТО".

На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Україні не варто очікувати великого прогресу в питанні про своє членство.

Про це заявив посол Великобританії в НАТО Девід Куоррі, повідомляє Politico.

Члени військового альянсу зберуться в столиці США з 9 до 11 липня, і хоча питання про членство України в НАТО, найімовірніше, обговорюватимуть, Куоррі вважає, що Києву слід стримати свої очікування.

"Я не очікую великого прориву в цьому питанні, головним чином через імовірну ситуацію на місцях", - заявив він.

Водночас, за словами Куоррі, Велика Британія "абсолютно переконана, що законне місце України - в НАТО".

"Це питання "коли", а не "якщо", і наше завдання - продовжувати підтримувати Україну в міру її наближення до альянсу", - сказав він.

Союзники по НАТО вже давно заявили про свою підтримку заявки України на членство, але досі не змогли запропонувати чітких термінів вступу.