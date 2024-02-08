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ПОЛІТИКА

Представник Британії в НАТО: Україні на саміті не варто очікувати великого стрибка вперед

08 лютого 2024, 13:59
Представник Британії в НАТО: Україні на саміті не варто очікувати великого стрибка вперед
Україна НАТО
Водночас, за словами Куоррі, Велика Британія "абсолютно переконана, що законне місце України - в НАТО".

На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Україні не варто очікувати великого прогресу в питанні про своє членство.

Про це заявив посол Великобританії в НАТО Девід Куоррі, повідомляє Politico.

Члени військового альянсу зберуться в столиці США з 9 до 11 липня, і хоча питання про членство України в НАТО, найімовірніше, обговорюватимуть, Куоррі вважає, що Києву слід стримати свої очікування.

"Я не очікую великого прориву в цьому питанні, головним чином через імовірну ситуацію на місцях", - заявив він.

Водночас, за словами Куоррі, Велика Британія "абсолютно переконана, що законне місце України - в НАТО".

"Це питання "коли", а не "якщо", і наше завдання - продовжувати підтримувати Україну в міру її наближення до альянсу", - сказав він.

Союзники по НАТО вже давно заявили про свою підтримку заявки України на членство, але досі не змогли запропонувати чітких термінів вступу.

НАТОсаміт

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