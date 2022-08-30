Представники МЗС європейських країн збираються для заборони видачі віз росіянам

В столиці Чеської Республіки збирається неформальне засідання представників Міністерств закордонних справ європейських країн. На порядку денному стоїть питання заборони видачі віз громадянам Російської Федерації для в'їзду в ЄС.

Про майбутню зустріч повідомив Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у своєму Twitter.

Очільник МЗС Латвії написав, що вже прямує до Праги та готовий разом з однодумцями відстоювати ухвалення рішення про заборону в'їзду власникам російського паспорта в Євросоюз. На думку Едгарса Рінкевичса такий крок потрібний не тільки аби ще раз засудити військову агресію РФ проти України, але і з міркувань власної безпеки.

"Я їду до Праги для участі в неформальному засіданні Ради ЄС із закордонних справ, разом із країнами-однодумцями ми будемо виступати за заборону ЄС на візи для громадян Російської Федерації як з міркувань безпеки, так і через агресію Росії проти України" - написав міністр.

Раніше повідомлялось, що в США не підтримують ідею загальної заборони на видачу віз росіянам.