Представники МЗС європейських країн збираються для заборони видачі віз росіянам
Про майбутню зустріч повідомив Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у своєму Twitter.
Очільник МЗС Латвії написав, що вже прямує до Праги та готовий разом з однодумцями відстоювати ухвалення рішення про заборону в'їзду власникам російського паспорта в Євросоюз. На думку Едгарса Рінкевичса такий крок потрібний не тільки аби ще раз засудити військову агресію РФ проти України, але і з міркувань власної безпеки.
"Я їду до Праги для участі в неформальному засіданні Ради ЄС із закордонних справ, разом із країнами-однодумцями ми будемо виступати за заборону ЄС на візи для громадян Російської Федерації як з міркувань безпеки, так і через агресію Росії проти України" - написав міністр.
Раніше повідомлялось, що в США не підтримують ідею загальної заборони на видачу віз росіянам.
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