Прем'єр Бельгії виступив проти конфіскації заморожених російських активів до завершення мирних переговорів

26 серпня 2025, 18:21
Прем'єр Бельгії виступив проти конфіскації заморожених російських активів до завершення мирних переговорів
Фото: з вільного доступу
Бельгійській прем'єр зробив таку заяву під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що найкраще залишити заморожені російські кошти в бельгійській компанії Euroclear до завершення мирних переговорів між росією та Україною.

Про це повідомляє The Guardian.

"Значна частина цих коштів заморожена в Брюсселі в системі Euroclear. Я знаю, що деякі уряди намагаються конфіскувати ці гроші. Але я хотів би попередити, що з юридичного погляду це не так просто", — заявив Де Вевер журналістам.

Нагадаємо, ЄС, країни G7 та Австралія після початку вторгнення рф заморозили близько €3300 млрд російських активів. У травні 2024 року ЄС дозволив використовувати доходи від них для допомоги Україні: за рік Київ отримав €3 млрд, а з початку 2025-го — ще €10,1 млрд. Водночас Україна наполягає на повній конфіскації активів як компенсації. Це питання розколює ЄС: Бельгія, Франція, Німеччина та Італія проти, тоді як Польща, Балтія, Скандинавія та частина Центральної Європи — за.

