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ПОЛІТИКА

Прем'єр Британії намагається зберегти підтримку України, попри обмеження на удари по росії – The Telegraph

29 серпня 2024, 16:07
Прем'єр Британії намагається зберегти підтримку України, попри обмеження на удари по росії – The Telegraph
Фото: Getty Images
Якщо Стармер серйозно б хотів, щоб Україна отримала дозвіл бити по росії ракетами Storm Shadow, він і його міністри намагалися б переконати Вашингтон зняти обмеження на їхнє використання.

Зусилля Кіра Стармера забезпечити ефективне глобальне лідерство у життєво важливому питанні підтримки України дещо підриваються забороною уряду завдавати ударів в глибині російської території за допомогою ракет Storm Shadow, що може змінити хід війни.

З моменту приходу до влади уряд Стармера доклав усіх зусиль, щоб створити враження, що в питанні підтримки військових зусиль України з боку Великої Британії все буде як завжди.

Про це повідомляє Кон Кофлін, журналіст газети The Telegraph.

"Враховуючи його попередні спроби зобразити себе палким прихильником України, Стармеру політично вигідно створити враження, що Велика Британія зняла обмеження на використання ракет. Єдина проблема полягає в тому, що під час війни в Україні будь-яке використання ракет, ймовірно, буде проводитися в поєднанні з американськими військовими системами, а це означає, що американці матимуть вирішальне слово щодо того, чи можуть вони бути використані проти цілей на території росії, чи ні. І поки адміністрація Байдена залишається при владі, дозвіл на такі удари навряд чи буде отримано", — вважає Кофлін.

Реальність, звичайно, така, що якби Стармер дійсно серйозно ставився до того, щоб дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow проти цілей в росії, він і його міністри намагалися б переконати Вашингтон зняти обмеження на їхнє використання.

"Натомість невизначеність щодо того, чи може, чи не може Україна використовувати зброю для досягнення своїх військових цілей проти росіян, лише посилює враження, що за нового лейбористського режиму в Британії забезпечення ефективного лідерства в українському питанні більше не є одним з пріоритетів уряду", — додає журналіст.

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