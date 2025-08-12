Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Прем'єр Британії застеріг Трампа: путіну не можна довіряти

12 серпня 2025, 09:32
Прем'єр Британії застеріг Трампа: путіну не можна довіряти
Фото: Getty Images
Британія підтримуватиме Трампа та європейські країни, коли розпочнуться переговори з путіним.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер застеріг президента США Дональда Трампа про те, що російському диктатору владіміру путіну не можна довіряти.

Про це повідомляє The Telegraph.

Відповідаючи на питання, чи вважає Стармер, що путіну можна довіряти, речник британського прем'єра сказав: "Ніколи не довіряйте президенту путіну настільки, наскільки це можливо, але ми, очевидно, підтримуватимемо Україну".

Він додав, що Британія підтримуватиме Трампа та європейські країни, коли розпочнуться переговори з путіним.

"Але саме тому ми й очолюємо цю роботу над "коаліцією рішучих", бо будь-яке припинення вогню, як я вже казав, не може бути просто можливістю для президента путіна піти, переозброїтися, зміцнитися, а потім знову піти", - зазначив речник.

15 серпня, має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором владіміром путіним на Алясці.

війнаДональд ТрамппереговориБританіяКір Стармер

