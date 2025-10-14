Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Прем’єр Франції Лекорню відклав пенсійну реформу до президентських виборів

14 жовтня 2025, 19:56
Прем’єр Франції Лекорню відклав пенсійну реформу до президентських виборів
Фото: з вільних джерел
Тим часом новому уряду вже загрожує два вотуми недовіри від ультраправих та лівих.
Перепризначений прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив парламенту, що пенсійна реформа буде відкладена до президентських виборів 2027 року. 
 
Про це повідомляють France 24 та RFI.
 
За словами Лекорню, призупинення пенсійної реформи коштуватиме державі 400 мільйонів євро у 2026 році та 1,8 мільярда євро у 2027 році, однак «зрештою, принесе користь 3,5 мільйона французів». Витрати планують компенсувати завдяки заощадженням.
 
Пенсійна реформа, ухвалена у 2023 році, передбачала підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років та необхідного стажу роботу для виходу на пенсію — з 41,5 до 43 років. Вона викликала суперечки в парламенті та протести на вулиці.
 
Крім того, прем’єр пообіцяв відмовитися від застосування статті 49.3 конституції, яка дозволяє уряду ухвалити законопроєкт без голосування у Національних зборах. Як пояснив прем’єр "парламент матиме останнє слово, оскільки це його відповідальність".
 
Відредагований проєкт бюджету Лекорню на 2026 рік передбачає зникнення 3000 робочих місць у державному секторі та тимчасовий додатковий податок для людей з доходом понад 250 000 євро на рік. Податок для компаній, що заробляють понад 1 мільярд євро, також продовжать, хоча й скоротять удвічі.
 
Лекорню закликав парламент схвалити проєкт бюджету, наголосивши, що противники Франції виграють, якщо вона "стане ще більш розділеною, якщо вона ослабне, якщо відкладе вирішення фундаментальних і нагальних питань на потім".
 
Уранці 16 жовтня нижня палата французького парламенту має розглянути два окремих вотуми недовіри уряду Лекорню, поданими ультраправою партією "Національне об'єднання" та лівою партією "Нескорена Франція".
 
Президент Франції Емманюель Макрон погрожує розпустити Національні збори, якщо уряду знову буде винесено вотум недовіри.
